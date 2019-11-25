"Ґвалтівника" Іванісова виключили з фракції та партії "Слуга народу"

Народного депутата Романа Іванісова виключили зі складу фракції "Слуга народу" в українському парламенті. Також політика виключили зі складу однойменної партії.

Як розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, рішення щодо виключення Іванісова як з партії, так і з фракції у політсилі вже ухвалили, пише "Інтерфакс-Україна".

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На найближчому пленарному засіданні українського парламенту про виключення з фракції Іванісова має оголосити голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Цілком імовірно, станеться це 3 грудня. Саме тоді відбудеться перше пленарне засідання після тижневої перерви. Упродовж тижня 25 – 29 листопада депутати мають працювати в комітетах.

Що передувало цьому рішенню

Після того, як набула розголосу інформація, що "слуга народу" Роман Іванісов мав свого часу судимість за зґвалтування, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на час проведення всебічної перевірки та з’ясування всіх обставин він має призупинити членство у фракції та партії. Але у разі спростування інформації про згвалтування його перебування буде повнолено.

Крім того, схожою заявою відзначився й український президент Володимир Зеленський, який є засновником партії "Слуга народу". Гарант, зокрема, наголосив, змусить Іванісова скласти мандат, якщо буде підтверджено інформацію про зґвалтування.

Щоправда, сам Іванісов вирішив не чекати на рішення своєї політсили та оголосив, що припиняє членство у фракції "Слуга народу" на час перевірки. Голова партії "Слуга народу" Іван Корнієнко заявив, шо Іванісов повернутися назад не зможе.

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Що відомо про справу Романа ванісова

ЗМІ поширили інформацію, що у 1996 році чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі. Його звинувачували за статтями про зґвалтування неповнолітньої та зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. На момент злочину Іванісову було 17 років.

На брифінгу 20 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тож погасив свою судимість, тому сьогодні його можна вважати несудимим. Згодом у ГПУ зробили офіційну заяву, що ці слова Рябошапки не є підтвердженими. Відомство сьогодні здійснює перевірку щодо цієї справи, а результати її повідомлять пізніше.

Згодом у мережі з’явилися два резонансні документи щодо справи Іванісова. У першому мовиться про деякого Іванісова Романа Валерійовича 1978 року народження. 21 березня 1996 року його засудив Пологівський райсуд Запорізької області. Проте він відбув лише частину міри покарання. Другу частину, згідно з указом президента Кучми про помилування, йому замінили на умовну з іспитовим терміном 2 роки. За якою статтєю відбував покарання Іванісов, інформації немає.

Також у мережі оприлюднили вирок суду про визнання винним Іванісова у замаху на групове зґвалтування. У документі детально описуються обставини злочину за участі потерпілої та чотирьох чоловіків, у тому числі 17-річного Іванісова. Так, з протоколу судового засідання, на якому вирішували долю нардепа, стало відомим, що він з трьома іншими особами "у збоченій формі" зґвалтував дівчину, яка до того ж мала дитину.

Згідно з текстом судового вироку, Іванісова визнали винним у скоєнні злочинів за ст. 17 і 117 ч.3 КК від 1960 року (замах на зґвалтування, вчинене групою осіб) і ст. 118 ч.2 КК від 1960 року (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Крім того, справу прокоментувала й жертва Іванісова та компанії. За словами жінки, злочин набув розголосу у Куйбишеві, де все і сталося, але на неї – жертву – постійно тиснули, а справу хотіли "спустити на гальмах". Вона додала, що усі четверо зловмисників отримали різні терміни, але жоден не відсидів свій термін повністю.

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