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      "Ґвалтівник" Іванісов збрехав про свою освіту в біографії: фотодоказ

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      Роман Іванісов / Фото з соцмереж

      Народний депутат Роман Іванісов, якого виключили із фракції "Слуга народу", зазначив у біографії, що навчався у Запорізькому державному університеті та Бердянському університеті менеджменту та бізнесу. Однак в обох ВНЗ цю інформацію спростували.

      Дані про здобуття освіти вказані у біографіях, які розміщені на сайті Рівненської облради, офіційному сайті "Слуги народу" та на сайті Іванісова на окрузі, де він обрався як мажоритарник.

      До слова: "Ґвалтівника" Іванісова виключили з фракції та партії "Слуга народу"

      Видання "Четверта влада" відправили запити у навчальні заклади. У Запорізькому та Бердянському університетах повідомили, що депутат не є у списках студентів, які отримували в них дипломи про освіту. 

      біографія іванісов
      Біографія Іванісова на сайті Рівненської облради

      іванісов біографія
      Інформація про Романа Іванісова на сайті "Слуги народу"

      Окрім цього, журналісти звернулись до помічниці Іванісова, аби та надала копії або вихідні дані його дипломів. Однак відповіді вони не отримали. 

      іванісов
      Відповідь Запорізького державного університету на запит журналістів 

      іванісов біографія освіта
      Відповідь Бердянського університету на запит журналістів

      Що відомо про Романа Іванісова?До Ради IX скликання він пройшов завдяки перемозі в мажоритарному окрузі №153 (Рівненська область), його висувала партія "Слуга народу". Окрім цього став членом Комітету Ради з питань антикорупційної політики. Однак нещодавно його виключили з пропрезидентської партії через гучний скандал.

      У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі – за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. Тоді йому було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.

      Згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву Рябошапки. Натомість у ГПУ сказали, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою. Перевірка наразі триває.

      Однак у разі спростування інформації про зґвалтування перебування Іванісова у партії "Слуга народу" буде поновлено.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Роман Іванісов Слуга народу Верховна Рада Новини політики
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