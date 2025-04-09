Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ, который получил в распоряжение соответствующий документ, содержащий эту информацию.

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Насиров будет служить сапером

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают в коррупционных преступлениях, стал сапером в Вооруженных силах Украины незадолго до ожидаемого объявления приговора в Высшем антикоррупционном суде.

"Укринформ" получил официальный документ, где указана эта информация.

Согласно ему, 7 апреля 2025 года Насиров занял должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 гривен.

В то же время документ предусматривает дополнительные выплаты: ежемесячную премию в размере 578% от основной зарплаты и надбавку за особенности прохождения службы в размере 65%.

Основанием для принятия на военную службу стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии, датированная 30 января 2025 года.

Как известно, дело Насирова в ВАКС находится на завершающей стадии – судебные дебаты уже начались, и он должен был выступить с последним словом. Однако защита заявила, что из-за мобилизации он физически не может присутствовать на заседаниях. Прокуратура же настаивает на возможности его участия дистанционно.

Сейчас суд отложил рассмотрение дела для сбора информации. Следующее заседание состоится 11 апреля.