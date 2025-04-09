За їхніми словами, до армії він пішов добровільно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Transparency International Ukraine.

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Суд у справі Насірова не відбувся

Адвокати подали клопотання про зупинення провадження у зв’язку зі службою обвинуваченого. Проте прокурорка виступила проти такої ініціативи, наголосивши, що суд має спочатку здійснити офіційний виклик Насірова, а також що обвинувачений може долучитися до слухання дистанційно, не порушуючи вимог закону.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.

Зазначимо, справа перебуває на завершальній стадії – судових дебатів. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков. Надалі в дебатах мав виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку.

"У травні минулого року парламент дозволив звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак позбавив такого права топкорупціонерів. Це демонструє законодавчий підхід до неможливості «ухилення» від покарання за топкорупцію в обмін на військову службу", – зазначили в Transparency International Ukraine.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров одержав неправомірну винагороду за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.