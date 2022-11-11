Об этом рассказал бывший боец 241 бригады, директор ООО "КОРТ" (оборонные и радиоэлектронные технологии) Вадим Кодачигов. Он отметил, что россияне уже давно расконсервируют старое вооружение.
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Но, по его словам, делать новое не так-то просто. "Нужно понимать, что новый самолет может стоить 5 или 100 тысяч долларов, и разница в цене зависит от комплектующих", – отметил Кодачигов.
Так, самолет за 5000 будет примерно такой же, как и за 100 000, но он будет в 10 раз меньшей эффективности, нести меньше заряда, будет иметь худшую точность и незащищенную связь. Это все влияет на то, что дешевый самолет может не долететь до цели,
– объяснил директор ООО "КОРТ".
Он добавил, что это не значит, что россияне сейчас опустят руки. "Нет, они будут лепить из фанеры, из пластилина и прочего г*вна. Они же своим танком уже 7 лет хвастаются, хотя он не ездит", – отметил эксперт.
Кодачигов говорит, что в сети появилось очень много вбросов, будто кто-то закупает дешевые самолеты, но здесь нужно объяснить систему комплектации самолета:
- Только камера на самолет может стоить тысячу долларов, а может – 10 тысяч.
- Так же программное обеспечение может стоить 500 долларов, а может 20 тысяч.
"Ведь самолет – это не просто крылья, это масса программного обеспечения и электроники. И все зависит от того, какую задачу он должен выполнить. Если у нас есть дрон, который гарантированно уничтожит танк, то он будет стоить около 50 тысяч долларов, хотя танк стоит миллион долларов", – заметил Кодачигов.
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Украине нужны производители
Директор ООО "КОРТ" пояснил, что в Украине сейчас есть 4 – 5 основных производителей, но есть еще с десяток человек, которые готовы начать производить самолеты за 10 – 20 тысяч долларов.
Нам сейчас нужен рынок, нужен игрок в государстве, который будет закупать эти самолеты. И тогда ни о каких преимуществах россиян не будет идти и речи,
– заметил он.
Потери России в войне против Украины: последние новости
- Российская армия несет колоссальные потери в войне с Украиной. По состоянию на 11 ноября защитники ликвидировали 79 400 захватчиков. Только за сутки ВСУ уничтожили 710 оккупантов.
- К слову, Институт изучения войны сообщил, что Москва потеряла почти все высокоточные ракеты, в том числе "Искандеры". У Кремля также колоссальные потери в авиации.
- По информации нашей разведки, Россия уже использовала более 80% своих современных ракет, нанося массированные удары по украинской инфраструктуре, у врага осталось всего 120 ракет "Искандер".
- Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерия Залужного заявил, что Россия потеряла в Украине вдвое больше авиации, чем в советско-афганской войне. Так, если в Афганистане Кремль потерял 119 самолетов, то в Украине уже – 278.