Про це 24 каналу розповів колишній боєць 241 бригади, директор ТОВ "КОРТ" (оборонні та радіоелектронні технології) Вадим Кодачигов. Він зазначив, що росіяни вже давно розконсервовують старе озброєння.

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Але, за його словами, робити нове не так просто. "Треба розуміти, що новий літак може коштувати 5 чи 100 тисяч доларів, і різниця в ціні залежить від комплектуючих", – зазначив Кодачигов.

Так, літак за 5000 буде приблизно такий же, як і за 100 000, але він матиме в 10 разів менше ефективності, нестиме менше заряду, матиме гіршу точність та незахищений зв'язок тощо. Це все впливає на те, що дешевий літак може не долетіти до цілі,

– пояснив директор ТОВ "КОРТ".

Він додав, що це не означає, що росіяни зараз опустять руки. "Ні, вони будуть ліпити з фанери, з пластиліну та іншого г*вна. Вони ж своїм танком вже 7 років вихваляються, хоча він не їздить", – зазначив експерт.

Кодачигов каже, що в мережі з'явилося дуже багато вкидів, нібито хтось закупляє дешеві літаки, але тут треба пояснити систему комплектації літака:

Лише камера на літак може коштувати тисячу доларів, а може – 10 тисяч.

Так само програмне забезпечення – може коштувати 500 доларів, а може 20 тисяч.

"Адже літак – це не просто крила, це маса програмного забезпечення та електроніки. І все залежить від того, яке завдання він має виконати. Якщо ми маємо дрон, який гарантовано знищить танк, то він буде коштувати близько 50 тисяч доларів, хоча танк коштує мільйон доларів", – зауважив Кодачигов.

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Україні треба виробники

Директор ТОВ "КОРТ" пояснив, що в Україні зараз є 4 – 5 основних виробників, але є ще з десяток людей, які готові почати виготовляти літаки за 10 – 20 тисяч доларів.

Нам зараз потрібен ринок, потрібен гравець в державі, який буде закупляти ці літаки. І тоді ні про які переваги росіян не буде йти й мови,

– зауважив він.

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