Про це 24 каналу розповів колишній боєць 241 бригади, директор ТОВ "КОРТ" (оборонні та радіоелектронні технології) Вадим Кодачигов. Він зазначив, що росіяни вже давно розконсервовують старе озброєння.
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Але, за його словами, робити нове не так просто. "Треба розуміти, що новий літак може коштувати 5 чи 100 тисяч доларів, і різниця в ціні залежить від комплектуючих", – зазначив Кодачигов.
Так, літак за 5000 буде приблизно такий же, як і за 100 000, але він матиме в 10 разів менше ефективності, нестиме менше заряду, матиме гіршу точність та незахищений зв'язок тощо. Це все впливає на те, що дешевий літак може не долетіти до цілі,
– пояснив директор ТОВ "КОРТ".
Він додав, що це не означає, що росіяни зараз опустять руки. "Ні, вони будуть ліпити з фанери, з пластиліну та іншого г*вна. Вони ж своїм танком вже 7 років вихваляються, хоча він не їздить", – зазначив експерт.
Кодачигов каже, що в мережі з'явилося дуже багато вкидів, нібито хтось закупляє дешеві літаки, але тут треба пояснити систему комплектації літака:
- Лише камера на літак може коштувати тисячу доларів, а може – 10 тисяч.
- Так само програмне забезпечення – може коштувати 500 доларів, а може 20 тисяч.
"Адже літак – це не просто крила, це маса програмного забезпечення та електроніки. І все залежить від того, яке завдання він має виконати. Якщо ми маємо дрон, який гарантовано знищить танк, то він буде коштувати близько 50 тисяч доларів, хоча танк коштує мільйон доларів", – зауважив Кодачигов.
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Україні треба виробники
Директор ТОВ "КОРТ" пояснив, що в Україні зараз є 4 – 5 основних виробників, але є ще з десяток людей, які готові почати виготовляти літаки за 10 – 20 тисяч доларів.
Нам зараз потрібен ринок, потрібен гравець в державі, який буде закупляти ці літаки. І тоді ні про які переваги росіян не буде йти й мови,
– зауважив він.
Втрати Росії у війні проти України: останні новини
- Російська армія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Станом на 11 листопада захисники ліквідували 79 400 загарбників. Лише упродовж доби ЗСУ знищили 710 окупантів.
- До слова, Інститут вивчення війни повідомив, що Москва втратила майже всі високоточні ракети, зокрема "Іскандери". У Кремля також колосальні втрати в авіації.
- За інформацією нашої розвідки, Росія вже використала понад 80% своїх сучасних ракет, завдаючи масованих ударів по українській інфраструктурі, у ворога лишилось всього 120 ракет "Іскандер".
- Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного заявив, що Росія втратила в Україні вдвічі більше авіації, ніж у радянсько-афганській війні. Так, якщо в Афганістані Кремль втратив 119 літаків, то в Україні вже – 278.