Об этом глава Авдеевской городской государственной администрации заявил в эфире телеканала "FreeДОМ". Напомним, что жуткие кадры с расстрелом военных, которые сдавались в плен, появились в сети 2 декабря.
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Барабаш подтвердил, что украинские защитники действительно сдавались в плен, поскольку у них закончился боекомплект. Впрочем, россияне совершили военное преступление.
Они сдавались в плен, действительно, потому, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию. Все, находившиеся там, были ликвидированы,
– сообщил Барабаш.
Что известно об ужасной казни наших воинов
- Вечером 2 декабря телеграм-канал распространил кадры, как двое украинских военных выходят из блиндажа с поднятыми руками и без оружия. На кадрах четко видно, что украинские военные не несли угрозы, но оккупанты цинично их казнили.
- Ужасный расстрел произошел вблизи села Степовое в Покровском районе Донецкой области. В сети сообщали, что оккупанты зашли на позиции 45 отдельного стрелкового батальона и двое украинских защитников были вынуждены сдаться врагу.
- На трагедию отреагировал Дмитрий Лубинец. Вечером 2 декабря он осудил действия российских военных и сообщил, что будет обращаться ко всем международным институтам, чтобы оккупанты понесли наказание за совершенные военные преступления.
- Впоследствии в СтратКоме ВСУ подтвердили, что оккупанты действительно расстреляли сдававшихся в плен украинских военных. Спикер ОСГВ "Таврия" Александр Штупун также добавил, что все доказательства расстрела безоружных украинских защитников будут переданы в международные институты.
- Офис генпрокурора утром 3 декабря сообщил, что начато досудебное расследование расстрела сдававшихся в плен украинских защитников. Уголовное производство было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.