Об этом глава Авдеевской городской государственной администрации заявил в эфире телеканала "FreeДОМ". Напомним, что жуткие кадры с расстрелом военных, которые сдавались в плен, появились в сети 2 декабря.

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Барабаш подтвердил, что украинские защитники действительно сдавались в плен, поскольку у них закончился боекомплект. Впрочем, россияне совершили военное преступление.

Они сдавались в плен, действительно, потому, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию. Все, находившиеся там, были ликвидированы,

– сообщил Барабаш.

Что известно об ужасной казни наших воинов