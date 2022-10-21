Преимущественно в Беларусь перебрасывают "частично" мобилизованных россиян, подготовку которых вскоре начнут на полигонах. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Насколько надежно ВСУ охраняют границу с Беларусью

По словам специалиста, мобилизационная система России не способна самостоятельно провести подготовку такого большого количества людей. В то же время, на это увеличение войск реагируют украинские службы.

Предупреждают по крайней мере об увеличении войск. Просто нужно в цифрах немного разобраться и тогда будет понятно, для чего это все делается. То есть сейчас мобилизованных россиян в Беларусь зашло примерно 10 тысяч,

– рассказал Роман Свитан.

Он провел параллель, что около 10 тысяч наемников ЧВК "Вагнера" сейчас наступают на Бахмут, где линия фронта составляет 10 километров. В то же время длина украинско-белорусской границы – более 1 тысячи километров.

При этом россияне такой численностью несут потери и не могут ничего сделать на подступах к Бахмуту. Более того, по словам эксперта, украинские войска вдоль белорусской границы окопаны примерно так же, как и вблизи Бахмута.

Генералы, ранее выстраивавшие оборону на Донбассе, сейчас занимаются выстраиванием обороны на границе с Беларусью. Поэтому 10 тысяч россиян в Беларуси для нас никакой военной проблемы не составляют,

– уверяет военный эксперт.

Но, несмотря на это, украинское командование отслеживает все эти движения и реагирует на них.

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Миссия россиян может быть политической

Полковник запаса также предполагает, что 10 тысяч российских мобилизованных в Беларуси могут иметь и политическую, а не военную задачу. Более того, он убежден, что первая попытка россиян наступать на Киев была политической задачей.

Невозможно было такими войсками наступать на Киев, но эту задачу выполняли. Поэтому наша власть и предупреждает, что может быть какая-то политическое задание для выхода на "контакт" с украинскими войсками,

– заявил Роман Свитан.

По его словам, к этому "контакту" могут быть привлечены и белорусские войска, а затем и самих белорусов могут втянуть в войну. Потому Украина и предупреждает белорусов, чтобы они не вмешивались в такие провокации.