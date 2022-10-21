Переважно в Білорусь перекидають "частково" мобілізованих росіян, підготовку яких невдовзі розпочнуть на полігонах. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За словами фахівця, мобілізаційна система Росії не здатна самотужки провести підготовку такої великої кількості людей. Водночас на це збільшення військ реагують українські служби.

Попереджають щонайменше про збільшення військ. Просто потрібно в цифрах трішки розібратися й тоді буде зрозуміло, для чого це все робиться. Тобто зараз мобілізованих росіян у Білорусь зайшло приблизно 10 тисяч,

– розповів Роман Світан.

Він провів паралель, що близько 10 тисяч найманців ПВК "Вагнера" нині наступають на Бахмут, де лінія фронту становить 10 кілометрів. Водночас довжина українсько-білоруського кордону – понад 1 тисячу кілометрів.

При цьому росіяни такою чисельністю зазнають втрат і не можуть нічого зробити на підступах до Бахмута. Ба більше, за словами експерта, українські війська вздовж білоруського кордону окопані приблизно так само, як і поблизу Бахмута.

Генерали, які раніше вибудовували оборону на Донбасі, зараз займаються вибудовуванням оборони на кордоні з Білоруссю. Тому 10 тисяч росіян у Білорусі для нас жодної воєнної проблеми не становлять,

– запевняє військовий експерт.

Та попри це, українське командування відстежує всі ці рухи та реагує на них.

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Місія росіян може бути політичною

Полковник запасу також припускає, що 10 тисяч російських мобілізованих у Білорусі можуть мати й політичне, а не воєнне завдання. Ба більше, він переконаний, що перша спроба росіян наступати на Київ була політичним завданням.

Неможливо було такими військами наступати на Київ, втім це завдання виконували. Тому наша влада й попереджає, що може бути якесь політичне завдання для виходу на "контакт" з українськими військами,

– заявив Роман Світан.

За його словами, до цього "контакту" можуть бути залучені й білоруські війська, а відтак і самих білорусів можуть втягнути у війну. Тому Україна й попереджає білорусів, аби вони не втягувалися в такі провокації.