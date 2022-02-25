Вот, быстро собрал публичные комментарии различных аналитиков. Раздаются разные мысли.

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Что говорят в мире

Эдди Фишман, Аtlantic Council: "Сбербанк отрезали от транзакций в долларах. ВТБ полностью заблокирован, его активы заморожены. Ограничения по задолженности / капиталу для широкого круга российских фирм – в добывающей отрасли, металлургии, энергетике, транспортации и логистике. Беспрецедентный многосторонний контроль за экспортом критически важных технологий".

Андерс Аслунд, университет Джорджтауна: "Существенные финансовые санкции против Сбербанка и полная блокада банка ВТБ – двух крупнейших госбанков России. Сбербанк будет болезненным для финансовой системы России в краткосрочной перспективе, но эти санкции не такие жесткие, как против ВТБ".

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Нейт Сибли, институт Хадсона: "Пожалуйста, перестаньте зацикливаться на SWIFT. Достаточно сильные санкции против российского финансового сектора были бы гораздо мощнее и, вероятно, имели бы эффект SWIFT-а".

Пол Массаро, советник Хельсинкской комиссии Конгресса США: "Я согласен, что строгие банковские санкции в настоящее время больше, чем отключение от SWIFT, но я не понимаю, почему мы не ввели оба? Помимо финансовой боли, высока символическая стоимость отключения от SWIFT".

Майкл МакФол, бывший посол США в России: "Новый пакет санкций – суров. Но в то же время, ни у кого не должно быть иллюзий, что эти санкции изменят ход мыслей Путина или его действия в ближайшее время".

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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