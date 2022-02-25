Ось, швидко зібрав публічні коментарі різних аналітиків. Лунають різні думки.

Цікаво Росіяни рвуться до столиці України з різних напрямків

Що кажуть у світі

Едді Фішман, Аtlantic Council: "Сбербанк відрізали від транзакцій у доларах. ВТБ повністю заблокований, його активи заморожені. Обмеження щодо заборгованості/капіталу для широкого кола російських фірм – у видобувній галузі, металургії, енергетиці, транспортації та логістиці. Безпрецедентний багатосторонній контроль за експортом критично важливих технологій".

Андерс Аслунд, університет Джорджтауна: "Суттєві фінансові санкції проти Сбербанку і повна блокада банку ВТБ – двох найбільших держбанків Росії. Сбербанк буде болючим для фінансової системи Росії у короткостроковій перспективі, але ці санкції не такі жорсткі, як проти ВТБ".

Читайте Скільки коштуватиме Росії злочинна війна проти України

Нейт Сіблі, інститут Гадсона: "Будь ласка, перестаньте зациклюватись на SWIFT. Достатньо сильні санкції проти російського фінансового сектору були б набагато потужнішими й, імовірно, мали б ефект SWIFT-у".

Пол Массаро, радник Гельсінської комісії Конгресу США: "Я погоджуюсь, що строгі банківські санкції наразі є більшими за відключення від SWIFT, але я не розумію, чому ми не запровадили обох? Окрім фінансового болю, високою є символічна вартість відключення від SWIFT".

Майкл МакФол, колишній посол США в Росії: "Новий пакет санкцій – суворий. Та водночас, ні в кого не має бути ілюзій, що ці санкції змінять хід думок Путіна чи його дії найближчим часом".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Функція "владімірпутін": Росія приречена на інклюзивність – дивіться відео