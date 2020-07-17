Количество населения в некоторых странах бывшего СССР стремительно возросло. Например, с 1990 года в Таджикистане прирост произошел на 76%, а вот в Азербайджане – на 40%. О том, как изменилось количество населения в разных странах – читайте в нашем материале.

По данным Всемирного банка, в Украине количество населения уменьшилось на 7,5 миллионов, а в Кыргызстане, наоборот, увеличилась на 47%, то есть на 2,9 миллиона.

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Как менялось количество населения в постсоветских странах

Где увеличилось количество населения

Таджикистан – +76%, на 4 миллиона человек;

Узбекистан – +64%, на 13 миллионов граждан;

Туркменистан – +61%, на 2,3 миллиона;

Кыргызстан – +47%, на 2,1 миллиона;

Азербайджан – +40%, на 2,9 миллиона;

Казахстан – +13%, на 2,2 миллиона человек.

В каких странах уменьшилось количество населения

России на 3,6 миллиона, то есть -2%;

Беларуси на -7%, то есть на 700 тысяч человек;

Молдове – на 300 тысяч человек сократилось на -10%;

В Украине население уменьшилось на -14%, то есть на 7,5 миллионов.

Эстонии – на -15%, то есть на 200 тысяч.

Армения – на -16%;

Грузии – на -23%, то есть на 1,1 миллиона человек;

Население в Литве уменьшилось на 25%;

А в Латвии на 800 тысяч человек, то есть на -28%.



Как менялась численность населения в бывших странах СССР / Инфографика 24 канала