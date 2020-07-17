Насколько уменьшилось население Украины с 90-го года: инфографика
Количество населения в некоторых странах бывшего СССР стремительно возросло. Например, с 1990 года в Таджикистане прирост произошел на 76%, а вот в Азербайджане – на 40%. О том, как изменилось количество населения в разных странах – читайте в нашем материале.
По данным Всемирного банка, в Украине количество населения уменьшилось на 7,5 миллионов, а в Кыргызстане, наоборот, увеличилась на 47%, то есть на 2,9 миллиона.
Читайте также Украинцев стало меньше: на сколько сократилось население с начала года
Как менялось количество населения в постсоветских странах
Где увеличилось количество населения
- Таджикистан – +76%, на 4 миллиона человек;
- Узбекистан – +64%, на 13 миллионов граждан;
- Туркменистан – +61%, на 2,3 миллиона;
- Кыргызстан – +47%, на 2,1 миллиона;
- Азербайджан – +40%, на 2,9 миллиона;
- Казахстан – +13%, на 2,2 миллиона человек.
В каких странах уменьшилось количество населения
- России на 3,6 миллиона, то есть -2%;
- Беларуси на -7%, то есть на 700 тысяч человек;
- Молдове – на 300 тысяч человек сократилось на -10%;
- В Украине население уменьшилось на -14%, то есть на 7,5 миллионов.
- Эстонии – на -15%, то есть на 200 тысяч.
- Армения – на -16%;
- Грузии – на -23%, то есть на 1,1 миллиона человек;
- Население в Литве уменьшилось на 25%;
- А в Латвии на 800 тысяч человек, то есть на -28%.
Как менялась численность населения в бывших странах СССР / Инфографика 24 канала