Численность населения за январь-апрель 2020 года уменьшилась на 96,2 тысячи человек. По состоянию на 1 мая в Украине проживали 41 806 000 граждан.

Детали статистики по населению Украины

По информации Госстата, в январе-апреле 2020 года в Украине родились 92,3 тысячи детей. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 года показатель составлял 99,1 тысячи.

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За первые четыре месяца этого года зафиксировали естественную убыль населения. Она составляет 102,9 тысячи человек. Для сравнения в 2019 году было 108 тысяч.

Количество тех, кто приехал в Украину за это время превысило количество уехавших. Разница – 6755 человек. В январе-апреле 2019 года показатель составлял – 10 770 человек.

Кроме того, наблюдается значительное превышение числа умерших над числом новорожденных. А именно: на 100 умерших приходится 47 новорожденных.

В итоге население Украины от начала 2020 года уменьшилось на 96,2 тысячи человек. По состоянию на 1 мая составляет 41 806 000 граждан.

Обратите внимание! Для статистики брали информацию из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных.

Какая ситуация была раньше