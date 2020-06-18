Украинцев стало меньше: на сколько сократилось население с начала года
Численность населения за январь-апрель 2020 года уменьшилась на 96,2 тысячи человек. По состоянию на 1 мая в Украине проживали 41 806 000 граждан.
Детали статистики по населению Украины
По информации Госстата, в январе-апреле 2020 года в Украине родились 92,3 тысячи детей. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 года показатель составлял 99,1 тысячи.
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За первые четыре месяца этого года зафиксировали естественную убыль населения. Она составляет 102,9 тысячи человек. Для сравнения в 2019 году было 108 тысяч.
Количество тех, кто приехал в Украину за это время превысило количество уехавших. Разница – 6755 человек. В январе-апреле 2019 года показатель составлял – 10 770 человек.
Кроме того, наблюдается значительное превышение числа умерших над числом новорожденных. А именно: на 100 умерших приходится 47 новорожденных.
В итоге население Украины от начала 2020 года уменьшилось на 96,2 тысячи человек. По состоянию на 1 мая составляет 41 806 000 граждан.
Какая ситуация была раньше
- Население Украины в январе-марте 2020 года сократилось на 71,8 тысячи человек – до 41,83 миллиона.
- А за 2019 год на 251 тысячу человек – до 41,9 миллиона.