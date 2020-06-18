Чисельність населення за січень – квітень 2020 року зменшилася на 96,2 тисячі людей. Станом на 1 травня в Україні проживали 41 мільйон 806 тисяч громадян.

Деталі статистики щодо населення України

За інформацією Держстату, в січні – квітні 2020 року в Україні народилися 92,3 тисячі дітей. У порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році показник становив 99,1 тисячі.

Читайте також Перепису населення у 2021 році, швидше за все, не буде

За перші чотири місяці цього року зафіксували природне зменшення населення. Воно становить 102,9 тисячі людей. Для порівняння у 2019 році було 108 тисяч.

Кількість тих, хто приїхав в Україну за цей час, перевищила кількість тих, хто виїхав. Різниця – 6 755 людей. У січні – квітні 2019 року показник становив – 10 770 людей.

Крім того, наявне істотне перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. А саме: на 100 померлих припадає 47 новонароджених.

У підсумку кількість населення України від початку 2020 року зменшилася на 96,2 тисячі людей. Станом на 1 травня становить 41 мільйон 806 тисяч громадян.

Зверніть увагу! Для статистики брали інформацію з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих.

Яка ситуація була раніше