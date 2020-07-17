Наскільки зменшилося населення України з 90-го року: інфографіка
Кількість населення в деяких країнах колишнього СРСР стрімко зросла. Наприклад, з 1990 року в Таджикистані приріст відбувся на 76%, а ось в Азейрбаджані – на 40%. Про те, як змінилася кількість населення в різних країнах – читайте в нашому матеріалі.
За даними Світового банку, в Україні кількість населення зменшилася на 7,5 мільйонів, а в Киргизстані навпаки збільшилась на 47%, тобто на 2,9 мільйона.
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Як змінювалась кількість населення у пострадянських країнах
Де збільшилась кількість населення
- Таджикистан – +76%, на 4 мільйони людей;
- Узбекистан – +64%, на 13 мільйонів громадян;
- Туркменістан – +61%, на 2,3 мільйона;
- Киргизстан – +47%, на 2,1 мільйона;
- Азербайджан – +40%, на 2,9 мільйона;
- Казахстан – +13%, на 2,2 мільйона людей.
У яких країнах зменшилась кількість населення
- Росії на 3,6 мільйона, тобто -2%;
- Білорусі на -7%, тобто на 700 тисяч людей;
- Молдові – на 300 тисяч людей скоротилось, на -10%;
- В Україні кількість населення зменшилась на -14%, тобто на 7,5 мільйонів.
- Естонії – на -15%, тобто на 200 тисяч.
- Вірменія – на -16%;
- Грузії – на -23%, тобто на 1,1 мільйона людей;
- Кількість населення в Литві зменшилась на 25%;
- А у Латвії на 800 тисяч людей, тобто на -28%.
Як змінювалась кількість населення у колишніх країнах СРСР / Інфографіка 24 каналу