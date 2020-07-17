Кількість населення в деяких країнах колишнього СРСР стрімко зросла. Наприклад, з 1990 року в Таджикистані приріст відбувся на 76%, а ось в Азейрбаджані – на 40%. Про те, як змінилася кількість населення в різних країнах – читайте в нашому матеріалі.

За даними Світового банку, в Україні кількість населення зменшилася на 7,5 мільйонів, а в Киргизстані навпаки збільшилась на 47%, тобто на 2,9 мільйона.

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Як змінювалась кількість населення у пострадянських країнах

Де збільшилась кількість населення

Таджикистан – +76%, на 4 мільйони людей;

Узбекистан – +64%, на 13 мільйонів громадян;

Туркменістан – +61%, на 2,3 мільйона;

Киргизстан – +47%, на 2,1 мільйона;

Азербайджан – +40%, на 2,9 мільйона;

Казахстан – +13%, на 2,2 мільйона людей.

У яких країнах зменшилась кількість населення

Росії на 3,6 мільйона, тобто -2%;

Білорусі на -7%, тобто на 700 тисяч людей;

Молдові – на 300 тисяч людей скоротилось, на -10%;

В Україні кількість населення зменшилась на -14%, тобто на 7,5 мільйонів.

Естонії – на -15%, тобто на 200 тисяч.

Вірменія – на -16%;

Грузії – на -23%, тобто на 1,1 мільйона людей;

Кількість населення в Литві зменшилась на 25%;

А у Латвії на 800 тисяч людей, тобто на -28%.



Як змінювалась кількість населення у колишніх країнах СРСР / Інфографіка 24 каналу