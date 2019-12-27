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      Насколько прозрачно работает Антикоррупционный суд

      11 Читати новину українською
      Честь и НЕчесть / 24 канал

      О работе Антикоррупционного суда и резонансных делах в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала журналистка Ирина Салий.

      Кто такая Ирина Салий

      Ирина Салий – это основательница сайта "Судебный репортер", на котором публикуются материалы о том, как происходит судебное заседание и какие приговоры выносят судьи.

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      Есть ли разница между Антикоррупционным судом и обычным

      – Разница чувствуется. Если говорить в общем об отношении, то Антикоррупционный суд не так привычно относится к свободным слушателям в зале, к прессе и к любому вниманию. Антикоррупционный суд имеет  больше времени для рассмотрения дел, если ранее суд мог проводить заседание 1 – 2 часа, то сейчас это продолжается 4. И судьи не делают перерыв, рассматривают, пока есть время.

      – Я думаю, судьи более жестко относятся к работе. Ранее судьи легко давали перерыв, но судьи Антикоррупционного суда более мотивированы относительно того, действительно ли нужен этот перерыв.


      Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд / Инфографика 24 канала

      Дело Павла Гречкивского

      Павел Гречкивский с 2015 года является членом Высшего совета правосудия и имеет очень специфическую репутацию. 21 сентября 16 года Генпрокуратура задержала с пачкой долларов Олега Шкляра. По версии следствия он должен был передать эти средства Павлу Гречкивскому, чтобы тот, используя свое влияние, договорился о вынесении нужных заказчику решений суда.

      Речь шла о комплексном "решалове", когда должно быть обеспечено соответствующее решение в трех инстанциях. Об этом следователям рассказал сам задержанный. Дело закончилось оправдательным приговором. А судьи, которые его оправдали, обязаны Гречкивскому своими должностями.


      Павел Гречкивский

      – Я ожидала это решение и оно не стало для меня сюрпризом. Потому что основным мотивом оправдания было то, что якобы произошла провокация. Мол, лицо, которое передавало средства, является серийным заявителем во многих уголовных делах.

      Больше о том, кто постарался закрыть дело Гречкивского – читайте здесь.

      О других резонансных делах – смотрите в видео.

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      26 декабря
      46828
      Автор: Олекса Шалайский, Галина Чижик
      Теги: Новости Украины Честь и НЕчесть Коррупция Антикоррупционный суд Судьи
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