Насколько прозрачно работает Антикоррупционный суд

О работе Антикоррупционного суда и резонансных делах в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала журналистка Ирина Салий.

Кто такая Ирина Салий

Ирина Салий – это основательница сайта "Судебный репортер", на котором публикуются материалы о том, как происходит судебное заседание и какие приговоры выносят судьи.

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Есть ли разница между Антикоррупционным судом и обычным

– Разница чувствуется. Если говорить в общем об отношении, то Антикоррупционный суд не так привычно относится к свободным слушателям в зале, к прессе и к любому вниманию. Антикоррупционный суд имеет больше времени для рассмотрения дел, если ранее суд мог проводить заседание 1 – 2 часа, то сейчас это продолжается 4. И судьи не делают перерыв, рассматривают, пока есть время.

– Я думаю, судьи более жестко относятся к работе. Ранее судьи легко давали перерыв, но судьи Антикоррупционного суда более мотивированы относительно того, действительно ли нужен этот перерыв.



Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд / Инфографика 24 канала

Дело Павла Гречкивского

Павел Гречкивский с 2015 года является членом Высшего совета правосудия и имеет очень специфическую репутацию. 21 сентября 16 года Генпрокуратура задержала с пачкой долларов Олега Шкляра. По версии следствия он должен был передать эти средства Павлу Гречкивскому, чтобы тот, используя свое влияние, договорился о вынесении нужных заказчику решений суда.

Речь шла о комплексном "решалове", когда должно быть обеспечено соответствующее решение в трех инстанциях. Об этом следователям рассказал сам задержанный. Дело закончилось оправдательным приговором. А судьи, которые его оправдали, обязаны Гречкивскому своими должностями.



Павел Гречкивский

– Я ожидала это решение и оно не стало для меня сюрпризом. Потому что основным мотивом оправдания было то, что якобы произошла провокация. Мол, лицо, которое передавало средства, является серийным заявителем во многих уголовных делах.

Больше о том, кто постарался закрыть дело Гречкивского – читайте здесь.

О других резонансных делах – смотрите в видео.