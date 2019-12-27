Наскільки прозоро працює Антикорупційний суд

Про роботу Антикорупційного суду та резонансні справи у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла журналістка Ірина Салій.

Хто така Ірина Салій

Ірина Салій – це засновниця сайту "Судовий репортер", на якому публікуються матеріали про те, як відбувається судове засідання та які вироки виносять судді.

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Чи є різниця між Антикорупційним судом та звичайним

– Різниця відчувається. Якщо говорити загалом про ставлення, то Антикорупційний суд не так звично ставиться до вільних слухачів у залі, до преси й до будь-якої уваги. Антикорупційний суд має більше часу до розгляду справ, якщо раніше суд міг проводити засідання 1 – 2 години, то зараз це триває 4. І судді не роблять перерви, розглядають, поки є час.

– На мою думку, судді більш жорстко ставляться до роботи. Раніше судді легко давали перерву, але судді Антикорупційного суду більш вмотивовані щодо того, чи дійсно потрібна ця перерва.



Які повноваження має Антикорупційний суд / Інфографіка 24 каналу

Справа Павла Гречківського

Павло Гречківський з 2015 року є членом Вищої ради правосуддя і має дуже специфічну репутацію. 21 вересня 16 року Генпрокуратура затримала з пачкою доларів Олега Шкляра. За версією слідства він мав передати ці кошти Павлу Гречківському, щоб той, використовуючи свій вплив, домовився за винесення потрібних замовнику рішень суду.

Йшлось про комплексне "рєшалово", коли мало бути забезпечено відповідні рішення у трьох інстанціях. Про це слідчим розповів сам затриманий. Справа закінчилася виправдувальним вироком. А суддя, які його виправдали, завдячують Гречківському своїми посадами.



Павло Гречківський

– Я очікувала це рішення і воно не стало для мене сюрпризом. Бо основним мотивом виправдання було те, що нібито сталася провокація. Мовляв, особа, що передавала кошти, є серійним заявником у багатьох кримінальних справах.

Більше про те, хто постарався закрити справу Гречківського – читайте тут.

Про інші резонансні справи – дивіться у відео.