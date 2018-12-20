Насколько завышены нормы потребления газа и как это проверить: объяснение эксперта

Норма потребления газа – это такая абстрактная величина, которая учитывает все расходы облгазов. Однако эти расходы, которые выставлены облгазами, никем не проконтролированы, поэтому их можно считать необоснованными.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экс-член НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), доктор экономических наук Юрий Голляк.

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По его словам, все потребители видят, что используют меньше. При этом есть еще определенные экспертные выводы, которые показывают, что эти нормы завышены минимум в два-три раза.

Поэтому в просьбе сделать технический аудит облгазы в мою каденцию, когда я был членом комиссии, отказали. То есть, если бы мы сделали технический аудит, он бы показал, что не существует такой проблемы. Реальные нормы по Киеву составили бы примерно 2,6 – 2,7 для потребителя, который имеет плиту,

– отметил Голляк.

Он добавил, что для решения спорных вопросов о нормах есть арбитраж.

"Арбитражем может выступить экспертная среда. Есть специальные международные организации, которые призваны делать технический аудит, на что и было приглашение в облгазы в 2015 – 2016 годах. Но они отказались. Они понимают, что нормы завышены, и эти нормы дают им особую прибыль, то есть коррупционную прибыль, отказываться от которой они не хотят", – подчеркнул доктор экономических наук.

Напомним, что министер финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня. Известно, что цены на газ растут в соответствии с утвержденным правительством графиком, а именно с 1 мая 2019 года – вырасти до 9850 гривен за тысячу кубометров, а с 1 января 2020 – до 12300 гривен за тысячу кубометров.