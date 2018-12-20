23:07
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Насколько завышены нормы потребления газа и как это проверить: объяснение эксперта

      90 Читати новину українською

      Норма потребления газа – это такая абстрактная величина, которая учитывает все расходы облгазов. Однако эти расходы, которые выставлены облгазами, никем не проконтролированы, поэтому их можно считать необоснованными.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экс-член НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), доктор экономических наук Юрий Голляк.

      Читайте также: Почему доначисления за газ являются противозаконными: объяснение эксперта

      По его словам, все потребители видят, что используют меньше. При этом есть еще определенные экспертные выводы, которые показывают, что эти нормы завышены минимум в два-три раза.

      Поэтому в просьбе сделать технический аудит облгазы в мою каденцию, когда я был членом комиссии, отказали. То есть, если бы мы сделали технический аудит, он бы показал, что не существует такой проблемы. Реальные нормы по Киеву составили бы примерно 2,6 – 2,7 для потребителя, который имеет плиту,
      – отметил Голляк.

      Он добавил, что для решения спорных вопросов о нормах есть арбитраж.

      "Арбитражем может выступить экспертная среда. Есть специальные международные организации, которые призваны делать технический аудит, на что и было приглашение в облгазы в 2015 – 2016 годах. Но они отказались. Они понимают, что нормы завышены, и эти нормы дают им особую прибыль, то есть коррупционную прибыль, отказываться от которой они не хотят", – подчеркнул доктор экономических наук.

      Напомним, что министер финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня. Известно, что цены на газ растут в соответствии с утвержденным правительством графиком, а именно с 1 мая 2019 года – вырасти до 9850 гривен за тысячу кубометров, а с 1 января 2020 – до 12300 гривен за тысячу кубометров.

      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Газ Тарифы на газ Цены
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 декабря: Дерзкие заявления Путина, новое название УПЦ МП и мораторий на землю
      сегодня , 22:16 Главные новости 20 декабря: Дерзкие заявления Путина, новое название УПЦ МП и мораторий на землю
      346
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      сегодня , 22:00 Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      Артем Овдієнко 774
      Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      сегодня , 21:02 Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      Світлана Попова 258
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук