Наскільки завищені норми споживання газу та як це перевірити: пояснення експерта

Норма споживання газу – це така абстрактна величина, яка враховує всі витрати облгазів. Проте ці витрати, які виставлені облгазами, ніким не проконтрольовані, а тому їх можна вважати необґрунтованими.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів екс-член НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), доктор економічних наук Юрій Голляк.

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За його словами, всі споживачі бачать, що використовують менше. При цьому є ще певні експерні висновки, які показують, що ці норми завищені, мінімум, у два-три рази.

Тому на прохання зробити технічний аудит облгази в мою каденцію, коли я був членом комісії, відмовилися. Тобто, якщо б ми зробили технічний аудит, він би показав, що не існує такої проблеми. Реальні норми по Києву становили б приблизно 2,6 – 2,7 для споживача, який має плиту,

– зазначив Голляк.

Він додав, що для вирішення суперечливих питання щодо норм є арбітраж.

"Арбітражем може виступити експертне середовище. Є спеціальні міжнародні організації, які покликані робити технічний аудит, на що і було запрошення до облгазів у 2015 – 2016 роках. Але ж вони відмовилися. Вони розуміють, що норми завищені, і ці норми дають їм особливий прибуток, тобто корупційний прибуток, відмовлятися від якого вони не хочуть", – наголосив доктор економічних наук.

Нагадаємо, що міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня. Відомо, що ціни на газ мають зростати відповідно до затвердженого урядом графіку, а саме з 1 травня 2019 року — зрости до 9850 гривень за тисячу кубометрів, а з 1 січня 2020 року — до 12300 гривень за тисячу кубометрів.