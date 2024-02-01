Есть версии якобы Владимир Путин пытается ввести наследственную монархию. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, однако он отметил, что вряд ли это удастся реализовать.

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Путин не готов к преемнику

Идея о том, что якобы Путин готовит преемника, чужда этому человеку. Ведь для диктатора оторваться от власти означает оторваться от жизни.

Маловероятно, что дочь российского президента станет его преемником. Наследство Путина любого будет тянуть на дно, поэтому его преемник должен будет немедленно отцепиться от него,

– сказал Яковенко.

Следующему президенту страны-агрессора нужно будет сделать так, как обычно делают все российские правители, которые начинают во всех бедах обвинять своих предшественников. Именно так поступил, например, Никита Хрущев, когда во всем обвинил Иосифа Сталина, Леонид Брежнев обвинял Хрущева, Михаил Горбачев – Брежнева, Борис Ельцин – Горбачева.

Путин не обвинял ни в чем, лично Ельцина, но все время во всем обвинял период его правления. У меня нет никаких сомнений, что если Россия сохранится и если вместо диктатора будет какой-то правитель, то он прекратит войну и во всем будет обвинять Путина,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Яковенко добавил, если Путин к этому времени, конечно, еще будет жив, что очень маловероятно, то, несомненно, благодаря усилиям его преемника отправится в Гаагу.

Обратите внимание! В начале января дочь Путина дала интервью, в котором цинично заявила, якобы Россия ценит человеческую жизнь. В то же время Мария Воронцова сказала, что экономике невыгодна жизнь россиян, а вот если граждане страны-агрессора пойдут на войну, то пользы для страны будет больше.

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