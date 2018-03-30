18:46
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Программы Бизнес-дозор
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Наслідки реформ: які проблеми створює відсутність Державної митної служби

Бизнес-дозор 33 Читати новину українською

Багато років бізнес в Україні розвивається не завдяки, а всупереч позиції держави. При цьому, однією з вимог підприємців до влади є рівні умови, можливості та чесна конкуренція.

Наприклад, одні підприємці офіційно розмитнюють товари й платять в бюджет податки, а інші завозять ці ж товари "в чорну", не сплачуючи податків і тим спотворюючи конкуренцію. Подивимось на це крізь призму того, що відбувається на митниці.

За останні 5 років її практично знищили нескінченними реформуваннями. Сьогодні в нас немає такого органу, як митна служба, адже при Януковичі та його міністрі Клименку, митна складова була поглинута податковою, щоб сконцентрувати та контролювати всі фінансові потоки.

Читайте также: Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин

З того часу митна справа деградує з року в рік, навіть в Митному кодексі вживається назва – орган доходів і зборів, а не митний орган. Через цю викривлену назву спотворилися й функції.

Митний контроль
Митний контроль

Замість того, щоб сприяти міжнародній торгівлі та розвитку економіки, митниця перетворилась на інструмент нажив, корупції, зведення рахунків з конкурентами.

Один підприємець, який наприклад імпортує та продає банани, працює сумлінно: сплатив мито та ПДВ, тому банан йому обійшовся скажімо в 10 гривень. А інший "підприємець" не сплатив цих податків, а провіз контейнер з бананами без офіційного розмитнення, тому йому банан обійшовся в 7 гривень. Його контейнер або заїхав по повітрю, або він занизив ціну на банани у документах, або ж вказав там не банан, а інший товар-прикриття, наприклад, гумка для волосся.

Така "економія" дозволяє другому підприємцю нечесно конкурувати.Що тоді робить той перший, сумлінний? Все просто: банкрутує, закриває свій бізнес і виїжджає за кордон. Або і того гірше – переходить у тінь.

Що це означає для звичайного українця?
Через дірку на митниці державний бюджет теж отримує дірку. І щоб її залатати, тиснуть на "білий" бізнес, збільшуючи податки.

Розмір дірки через схеми на митниці за оцінками експертів сягає 75 мільярдів гривень. А це: 13 суперсучасних лікарень, 100 швидкісних поїздів, тисячі машин швидкої допомоги, ремонт третини доріг національного значення. І все це недоотримали ми з вами - звичайні українці.

То куди ж поділися ці гроші? Все це осідає в кишенях:

– груп контрабандистів, які діють в регіональних митницях;

– в кишенях фіктивних компаній-митних мінімізаторів, які працюють навіть у Києві, під носом усієї центральної влади.

– так наживаються місцеві феодали, наприклад десь на Закарпатті чи в Одесі.

Ну і врешті, за мовчазну згоду і "неперешкоджання" ці гроші осідають в кишенях самих митників, внутрішньої безпеки, ДФС, поліції та СБУ. Правоохоронці, так само, як і підрозділи боротьби з контрабандою ДФС, здебільшого імітують бурхливу діяльність з розкриття правопорушень на митниці.

Читайте также: Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес

Минулого року вони завели 32 тисячі справ про порушення митних правил. Вартість предметів правопорушень складає півтора мільярда гривень. Знаєте, який результат? Після розгляду справ бюджет отримав неповних 38 мільйонів, або 2,6% від заявленої суми.

Митний кодекс
Митний кодекс

З чесними ж підприємцями все з точністю до навпаки. Їх постійно перевіряють, оглядають та затримують вантажі, бізнес отримує збитки від простою, іноді товар псується, а втрати ніхто не відшкодовує.

Наприклад, в компанії "Текстиль-Контакт" СБУ з митниками лінійкою перемірювала тканини у справі про державну зраду, вчинені в одному з Міністерств. Може, в тканинах СБУ шпигунів шукала. В результаті підприємство не встигло пошити сезонний одяг і втратило півмільйона гривень.

В Дніпропетровській митниці 5 днів перевіряли фарбу, яка імпортується вже 4 роки й отримала всі дозволи та лабораторні дослідження. При цьому порушили герметичність банок з фарбою, температурний режим її зберігання, чим спричинили збитки підприємству.

Тож одним створюють перешкоди, а іншим за корупційну частку - зелені коридори. За словами одеських підприємців, корупційна складова за один контейнер, який йде на ринок 7-й кілометр складає мінімум 1200 доларів. Про добросовісну конкуренцію можна тільки мріяти.
Так що ж з цим робити?

Сильна та незалежна митниця, яка захищатиме митні кордони України та сприятиме нашим підприємцям в міжнародній торгівлі – першочергове завдання. Відновити теперішню митницю неможливо, її доведеться збудувати.

Потрібно відокремити орган від ДФС, вибудовувати нову модель митної адміністрації постмитним аудитом. Крім того, треба заборонити правоохоронним органам перебувати в зоні митного контролю та спростити експортні процедури.

Читайте также: В Україні криміналізують Митний кодекс Ігоря Калетника

Маємо посилити відповідальність митників, зокрема з кишені, за збитки бізнесу. Для того, щоб не маніпулювали митної вартістю має діяти обмін інформацією з іншими країнами. Треба створити для бізнесу рівні умови та подбати про зручність всіх процедур. Тільки тоді підприємці будуть працювати вільно та заробляти чесно, а державний бюджет буде наповнюватись.

Автор: Татьяна Острикова
Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Видеоблоги Налоги Государственная таможенная служба Бизнес-дозор
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
4G появился в Украине: все, что нужно знать
сегодня, 18:05 4G появился в Украине: все, что нужно знать
Андрій Шляхтін 696
Наслідки реформ: які проблеми створює відсутність Державної митної служби
сегодня, 18:00 Наслідки реформ: які проблеми створює відсутність Державної митної служби
Тетяна Острікова 33
Рогозина готовятся пускать в расход
сегодня, 17:01 Рогозина готовятся пускать в расход
Злой Одессит 1423
Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
сегодня, 16:01 Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
Євгенія Мазур 411
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сегодня, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 898
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук