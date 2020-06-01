Министра внутренних дел Арсена Авакова включили в состав Нацсовета по борьбе с коррупцией. Зато исключили оттуда голову Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Юрист центра Елена Щербань назвала такие изменения "насмешкой над антикоррупционной реформой и всей страной".

Об этом она заявила в эфире 24 канала. Также добавила, что для нее и ее коллег назначение Авакова выглядит, как "попытка защитить министра".

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"Это насмешка над антикоррупционной реформой в Украине. Его фигура (Авакова – 24 канал) связана с серьезными коррупционными скандалами, о которых сейчас пытаются все забыть", – напомнила Щербань.

Она отметила, что подразумевает, в частности, скандал с сыном министра и его заместителем, подозреваемых в хищении 14 миллионов гривен на рюкзаках.



Коротко про "рюкзаки Авакова" / Инфографика 24 канала

Что известно о "рюкзаках Авакова"?

Речь идет о поставках в подразделения Нацгвардии тактических рюкзаков по завышенным ценам. В феврале 2015 года МВД заключило соглашения с ООО "Днипровенд" на покупку пяти тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 миллиона гривен и с ЧП "Плигачов" на одну тысячу рюкзаков стоимостью более двух миллионов гривен. Следователям понадобилось почти 3 года, чтобы собрать доказательства по "делу рюкзаков".



Первыми факт злоупотребления в закупке рюкзаков для украинской армии обнаружили журналисты-расследователи. Все благодаря видеозаписи, появившейся в сети в 2016 году. Зафиксировали разговор о государственной закупке рюкзаков для нужд МВД между мужчиной, похожим на сына Арсена Авакова Александра, и лицом, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали 3 человек по делу о закупке МВД рюкзаков. Среди задержанных был сын Авакова, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.



Расследование объявили завершенным в апреле 2018 года. Стало известно, что ключевых персоналий дела, Авакова-младшего и Чеботаря, из дела "вывели".

"Для нас назначение человека, который фигурировал в таких скандалах, это ничто иное, как покрытие коррупции в государстве", – подытожила юрист.

Почему в парламенте не рассматривают антикоррупционные вопросы

По словам Щербаня, коррупционные скандалы в полиции и в дальнейшем присутствуют. "Недавно мы зафиксировали, как Нацполиция покупала средства защиты, переплатив собственной компании", – сказала юрист.

Щербань добавила, что в повестке дня парламента есть много вопросов, связанных с антикоррупционной сферой. Однако это никому не выгодно.

Мы видим свертывания этих реформ и попытки поставить в каждый антикоррупционную институт своих людей. Сначала это было с НАБУ, сейчас у нас есть агентство по поиску активов, в котором также не могут провести конкурс. Есть проблемы с конкурсами в ГБР,

– рассказала Щербань.

"Что будет происходить дальше – хороших перспектив мы не видим, такое назначение (Авакова – 24 канал) свидетельствует о том, что над всей страной смеются", – подытожила юрист.