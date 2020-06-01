Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова включили до складу Нацради щодо боротьби з корупцією. Натомість виключили звідти голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Юристка центру Олена Щербан назвала такі зміни "насмішкою з антикорупційної реформи та усієї країни".

Про це вона заявила в ефірі 24 каналу. Також додала, що для неї та її колег призначення Авакова виглядає, як "спроба захистити міністра".

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"Це насмішка з антикорупційної реформи в Україні. Його фігура (Авакова – 24 канал) пов'язана з серйозними корупційними скандалами, про які зараз намагаються усі забути", – нагадала Щербан.

Вона зазначила, що має на увазі, зокрема, скандал із сином міністра і його заступником, яких підозрювали у розкраданні 14 мільйонів гривень на рюкзаках.



Коротко про "рюкзаки Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про "рюкзаки Авакова"? Йдеться про постачання до підрозділів Нацгвардії тактичних рюкзаків за завищеними цінами. У лютому 2015 року МВС уклало угоди з ТОВ "Дніпровенд" на покупку п'яти тисяч рюкзаків вартістю 14,5 мільйона гривень і з ПП "Плігачов" на одну тисячу рюкзаків вартістю понад два мільйони гривень. Слідчим знадобилося майже 3 роки, аби зібрати докази у "рюкзаковій справі".



Першими факт зловживання у закупівлі рюкзаків для української армії виявили журналісти-розслідувачі. Все завдяки відеозапису, який з'явився у мережі у 2016 році. Зафіксували розмову про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між чоловіком, схожим на сина Арсена Авакова Олександра, та особою, схожою на ексзаступника міністра Сергія Чеботаря. 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали 3 осіб у справі про закупівлю МВС рюкзаків. Серед затриманих був син Авакова, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.



Розслідування оголосили завершеним у квітні 2018 року. Стало відомо, що ключових персоналій справи, Авакова-молодшого і Чеботаря, зі справи "вивели".

"Для нас призначення людини, яка фігурувала в таких скандалах, це ніщо інше, як покривання корупції в державі", – підсумувала юристка.

Чому у парламенті не розглядають антикорупційні питання

За словами Щербан, корупційні скандали у поліції і надалі є. "Нещодавно ми зафіксували, як Нацполіція купувала засоби захисту, переплативши у власної компанії", – сказала юристка.

Щербан додала, що на порядку денному парламенту є багато питань, які пов'язані з антикорупційною сферою. Однак це нікому не вигідно.

Ми бачимо згортання цих реформ і спроби поставити у кожну антикорупційну інституцію своїх людей. Спочатку це було з НАБУ, зараз в нас є агентство з пошуку активів, в якому також не можуть провести конкурс. Є проблеми з конкурсами в ДБР,

– розповіла Щербан.

"Що буде відбуватись далі – гарних перспектив ми не бачимо, таке призначення (Авакова – 24 канал) свідчить про те, що з усієї країни насміхаються", – підсумувала юристка.