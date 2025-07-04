Настаиваем на доработке законопроекта, – Общественный антикоррад МОУ по Defence City

Общественный антикоррупционный совет МОУ опубликовал официальное заявление. Там объяснили свою позицию.

Соответствующее заявление опубликовано в фейсбуке Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины. Об этом пишет 24 Канал.

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О чем говорится в заявлении

Defence City как заявляется – программа направлена на введение специального режима для поддержки украинских оборонных производителей. Она состоит из четырех крупных законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый (№13420), Таможенный (№13421), Бюджетный (№13422), Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (№13423),

– сообщают в Общественном антикорраде.

По утверждению ГАР МОУ, изменения в законодательство имеют много "но":

в действующей редакции документ содержит нормы, которые фактически предусматривают полное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения при выполнении оборонного заказа – даже если эти нарушения были доказаны;

модель выглядит как такая, что будет работать в ручном режиме с ограниченным доступом. Это создает риски повторения практики "клуба избранных";

отдельная норма законопроекта предусматривает, что предприятия, которые являются резидентами Дія.City, не могут стать участниками Defence City. Это создает необоснованные барьеры для тех, кто уже доказал свою эффективность в производстве технологических решений для фронта;

льгота по налогу на прибыль предоставляется таким образом, что это не снижает, а, наоборот, повышает сложность для плательщика – как в подаче отчетности, так и в рисках налогового давления;

и многие другие.

Законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины вообще нельзя выносить на голосование,

– отмечают в ГАР МОУ.

Общественный антикоррупционный совет обращается к промышленности и общественности: "ознакомьтесь с содержанием законопроектов и предоставьте свои предложения. Успех Defence City полностью зависит от того, насколько качественно будут прописаны правила, и насколько прозрачно будет работать система."

Напомним, ранее руководитель ГАР МОУ, ветеран и общественный деятель Юрий Гудименко, высказался относительно изменений в Уголовный кодекс в рамках Defence City: "Законопроект, #13423 – это полный ад, с которым нельзя сделать ничего, кроме как выбросить его на помойку вместе с авторами."