18-летняя блогерша-миллионерша Настя Тропицель погибла на острове Бали, Индонезия. Девушка не справилась с управлением мотоцикла и разбилась об бордюр. Популярная в России блогерша умерла на месте происшествия из-за сложных травм головы.

Настя Тропицель погибла

Факт самой трагедии, которая произошла днем ранее – 21 июня, прежде всего подтвердила мама 18-летней Анастасии на ее инстаграм-странице.

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"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу поверить в это. Мама", – подписала пост мама Насти.

Впоследствии о деталях несчастного случая рассказал парень Насти, который был на месте трагедии. По его словам, девушка ехала по дороге с ним на такой же скорости, что и он – около 80-100 километров в час. Но у нее начался вобблинг (возникновение быстрых колебаний переднего колеса – 24 канал), из-за чего девушка потеряла управление и столкнулась с бардюром. Когда он остановился и подбежал к Насте, она уже была мертва. "То, что произошло, – вероятность 1 на 1 000 000", – убежден парень Виктор, работающий на Бали мотоинструктором.

Вчера погибла моя девочка, мой самый родной человек. Нет сил это переживать, хотелось бы поменяться с ней местами, но жаль, что это невозможно. Это произошло на моих глазах, и до сих пор эта картина не покидает мой мозг... Настя ездила раньше на скутере, я с ней познакомился, когда она мне написала, что тоже хочет ездить на мото и попросила научить ее, ведь это ее мечта. И в первый же день встречи с моей девочкой уже чувствовалась та родственная связь, которая может перейти в глубокие чувства,

– написал в сети избранник покойной Насти Тропицель.

В частности, мужчина рассказал, что девушка всегда спокойно и аккуратно ездила и что это последний человек на Бали, с которым это могло произойти. Байк Тропицель тоже, по его словам, был в прекрасном состоянии, а они вместе ехали на сервис, чтобы заменить в нем масло. По его мнению, если бы это был скутер, а не мотоцикл, Настя все равно не спаслась бы.

Почему отец Насти Тропицель был против ее бойфренда?

В сети начали активно распространяться различные слухи о личной жизни блогерши. В частности, якобы отец Насти был против ее отношений с парнем Виктором, поскольку он ее "пересадил" на байк, которым она не умела управлять. В российских СМИ добавляют, что Настя начала ездить на мотоцикле недавно, поэтому вероятно она не справилась с управлением на скорости, поскольку не имела достаточно опыта в этом. В последние годы блогерша жила со своими родными на Бали.

В сети начало распространяться видео с места трагедии Насти Тропицель, которая произошла на проспекте Сансет Роуд на Бали.

Настя Тропицель погибла: видео с места аварии

Биография Насти Тропицель

До момента смерти Насти Тропицель на ее инстаграм-блог было подписано около миллиона человек. Девушка писала о своем заработке и лайфстайле – жизни на Бали. По ее словам, она заработала свой первый миллион рублей в возрасте 15 лет. Девушка активно выступала за самостоятельность и яркую жизнь, пропагандируя здоровый образ жизни. Настя Тропицель также рассказала, как можно зарабатывать на "фрилансе" и много путешествовать. А ее первые видеоролики из путешествий по миру до сих пор популярны в сети.

Весь период изоляции во время карантина она провела с родными на Бали. Девушка публиковала в инстаграме немало фотографий с роскошными видами и гламурными локациями. Ее профиль подписан как "Настя, self-made миллионер. Просто мечтаю (после смерти изменим на слово "мечтала", – 24 канал) о свободе – вот так я стала миллионером в 15 лет. Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс".