18-річна блогерка-мільйонерка Настя Тропіцель загинула на острові Балі, Індонезія. Дівчина не справилась з керування мотоцикла і розбилась об бордюр. Популярна в Росії блогерка померла на місці події через складні травми голови.

Настя Тропіцель загинула

Факт самої трагедії, що сталась днем раніше – 21 червня, найперше підтвердила мама 18-річної Анастасії на її інстаграм-сторінці.

До слова Віктор Павлік звернувся до онкохворого сина, який вирішив припинити боротьбу з раком

"На жаль, нашій Настусі вже немає з нами. Я не можу повірити у це. Мама", – підписала пост мама Насті.

Згодом про деталі нещасного випадку розповів хлопець Насті, який був на місці трагедії. За його словами, дівчина їхала дорогою з ним на такі же швидкості, що й він – близько 80-100 кілометрів на годину. Але у неї почався вобблінг (виникнення швидких коливань переднього колеса, – 24 канал), через що дівчина втратила керування і зіткнулась з бардюром. Коли він зупинився і підбіг до Насті, вона вже була мертва. "Те, що сталося, – ймовірність 1 до 1 000 000", – переконаний хлопець Віктор, який працює на Балі мотоінструктором.

Вчора загинула моя дівчинка, моя найрідніша людина. Немає сил це переживати, хотілося б помінятися з нею місцями, але шкода що це неможливо. Це сталося на моїх очах і досі ця картина не залишає мій мозок… Настя їздила раніше на скутері, я з нею познайомився, коли вона мені написала, що теж хоче їздити на мото і попросила навчити її, адже це її мрія. І в перший же день зустрічі з моєю дівчинкою вже відчувася той родинний зв'язок, який може перейти в глибокі почуття,

– написав в мережі обранець покійної Насті Тропіцель.

Зокрема чоловік розповів, що дівчина завжди спокійно та акуратно їздила і що це остання людина на Балі, з якою це могло статися. Байк Тропіцель теж за його словами був в чудовому стані, а вони разом їхали на сервіс, щоб замінити у ньому масло. На його думку, якщо б це був скутер, а не мотоцикл, Настя однаково не врятувалася б.

Чому батько Насті Тропіцель був проти її бойфренда?

В мережі почали активно поширюватись різні чутки про особисте життя блогерки. Зокрема, начебто батько Насті був проти її стосунків з хлопцем Віктором, оскільки він її "пересадив" на байк, яким вона не вміла керувати. У російських ЗМІ додають, що Настя почала їздити на мотоциклі недавно, тому ймовірно вона не впоралась з керуванням на швидкості, оскільки не мала достатньо досвіду у цьому. Останніми роками блогерка жила зі своїми рідними на Балі.

В мережі також почало поширюватись відео з місця трагедії Насті Тропіцель, що сталась на на проспекті Сансет Роуд на Балі.

Настя Тропіцель загинула: відео з місця аварії

Біографія Насті Тропіцель

До моменту смерті Насті Тропіцель на її інстаграм-блог було підписано близько мільйона людей. Дівчина писала про свій заробіток та лайфстайл-життя на Балі. За її словами, вона заробила свій перший мільйон рублів у віці 15 років. Дівчина активно виступала за самостійність і яскраве життя, пропагуючи здоровий спосіб життя. Настя Тропіцель також розповіла, як можна заробляти на "фрілансі" та багато подорожувати. А її перші відеоролики з мандрівок світом досі є популярними в мережі.

Весь період ізоляції на час карантину вона провела з рідними на Балі. Дівчина публікувала в інстаграмі чимало фотографій з розкішними краєвидами та гламурними локаціями. Її профіль підписаний як "Настя, self-made мільйонерка. Просто мрію (після смерті змінемо на слово "мріяла", – 24 канал) про свободу – ось так я стала мільйонером в 15 років. Надихаю робити те, що не можна. Вирощую тобі крила і відправляю на фріланс".