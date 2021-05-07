Что важно: именно в этом суде работают ее мать Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк. Об этом сообщила журналистка "Слидства.Инфо" Евгения Моторевская.
Подробно Дочь одиозной судьи поддержала Басту, назвала украинцев "быдлом", а Крым – "прос*анным"
Настя и езда в состоянии алкогольного опьянения
- В 2020 году патрульная полиция, по словам журналистки, поймала девушку ночью в центре Киева с явными признаками алкогольного опьянения и составила соответствующий протокол.
- Дело попало в тот самый суд, где работают ее мама Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк.
- Настя даже не приходила в суд, а только давала письменные объяснения.
- Она указала, что на машине тогда не ехала, а лишь грелась в ней, а перевозбужденной была, поскольку поссорилась с парнем.
- Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась.
- Впрочем, в суд передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была.
- Коллега ее родителей – Владимир Карабань – не наказал девушку и закрыл дело.
Отметим, что в Едином реестре судебных решений, согласно правилам конфиденциальности, не указаны фамилия и другие контактные данные лица-правонарушителя.
Дело закрыли за отсутствием преступления / Скриншот со страницы Евгении Моторевской
Как Настя высказалась о Крыме, Басте и украинцах: смотрите видео
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Скандал из-за Насти и Басты: главное
- Девушка опубликовала в своих соцсетях сториз с возмущениями.
- Она рассказывает: Баста – ее любимый российский исполнитель, на которого набросились.
- Что касается его поездок в Крым, Настя считает, что это ничего не значит.
- В своем спиче девушка назвала Крым "прос*анным", а украинцев – быдлом.
- В соцсетях рассказали: мать девушки – судья Печерского райсуда Кристина Константинова.
- Именно она недавно занималась делами активистов с протеста под Офисом Президента Сергея Филимонова и Романа Ратушного.
- В прошлом же судья разрешала обыски у Автомайдана.