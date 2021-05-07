Что важно: именно в этом суде работают ее мать Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк. Об этом сообщила журналистка "Слидства.Инфо" Евгения Моторевская.

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Настя и езда в состоянии алкогольного опьянения

В 2020 году патрульная полиция, по словам журналистки, поймала девушку ночью в центре Киева с явными признаками алкогольного опьянения и составила соответствующий протокол.

Дело попало в тот самый суд, где работают ее мама Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк.

Настя даже не приходила в суд, а только давала письменные объяснения.

Она указала, что на машине тогда не ехала, а лишь грелась в ней, а перевозбужденной была, поскольку поссорилась с парнем.

Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась.

Впрочем, в суд передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была.

Коллега ее родителей – Владимир Карабань – не наказал девушку и закрыл дело.



Постановление суда, которое якобы касается Насти / Скриншот со страницы Евгении Моторевской

Отметим, что в Едином реестре судебных решений, согласно правилам конфиденциальности, не указаны фамилия и другие контактные данные лица-правонарушителя.

Дело закрыли за отсутствием преступления / Скриншот со страницы Евгении Моторевской Дело закрыли за отсутствием преступления / Скриншот со страницы Евгении Моторевской

Обратите внимание! По информации главы правления фонда DEJURE Михаила Жернакова, девушка – студента КНУ имени Шевченко и учится на юрфаке. Следовательно, может пополнить ряды судей и юристов. Активист Сергей Стерненко добавляет: Настя не только дочь судьи, но и работника ГБР, который расследует дела Майдана.

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