Что важно: именно в этом суде работают ее мать Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк. Об этом сообщила журналистка "Слидства.Инфо" Евгения Моторевская.

Подробно Дочь одиозной судьи поддержала Басту, назвала украинцев "быдлом", а Крым – "прос*анным"

Настя и езда в состоянии алкогольного опьянения

  • В 2020 году патрульная полиция, по словам журналистки, поймала девушку ночью в центре Киева с явными признаками алкогольного опьянения и составила соответствующий протокол.
  • Дело попало в тот самый суд, где работают ее мама Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк.
  • Настя даже не приходила в суд, а только давала письменные объяснения.
  • Она указала, что на машине тогда не ехала, а лишь грелась в ней, а перевозбужденной была, поскольку поссорилась с парнем.
  • Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась.
  • Впрочем, в суд передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была.
  • Коллега ее родителей – Владимир Карабань – не наказал девушку и закрыл дело.

Постанова про п'яне водіння
Постановление суда, которое якобы касается Насти / Скриншот со страницы Евгении Моторевской

Отметим, что в Едином реестре судебных решений, согласно правилам конфиденциальности, не указаны фамилия и другие контактные данные лица-правонарушителя.
 
Постанову закрили
Дело закрыли за отсутствием преступления / Скриншот со страницы Евгении Моторевской
 

Как Настя высказалась о Крыме, Басте и украинцах: смотрите видео

Предупреждаем: на кадрах присутствует ненормативная лексика (18+)

Скандал из-за Насти и Басты: главное

  • Девушка опубликовала в своих соцсетях сториз с возмущениями.
  • Она рассказывает: Баста – ее любимый российский исполнитель, на которого набросились.
  • Что касается его поездок в Крым, Настя считает, что это ничего не значит.
  • В своем спиче девушка назвала Крым "прос*анным", а украинцев – быдлом.
  • В соцсетях рассказали: мать девушки – судья Печерского райсуда Кристина Константинова.
  • Именно она недавно занималась делами активистов с протеста под Офисом Президента Сергея Филимонова и Романа Ратушного.
  • В прошлом же судья разрешала обыски у Автомайдана.