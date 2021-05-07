Що важливо: саме цьому суді працює її мати Крістіна Константінова та вітчим Віктор Кицюк. Про це повідомила журналістка "Слідства. Інфо" Євгенія Моторевська.

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Настя і їзда напідпитку

У 2020 році патрульна поліція, за словами журналістки, впіймала дівчину вночі в центрі Києва з явними ознаками алкогольного сп’яніння і склала відповідний протокол.

Справа потрапила в той самий суд, де працює її мама – Крістіна Константінова та вітчим Віктор Кицюк.

Настя навіть не приходила до суду, а лише надавала письмові пояснення.

Вона вказала, що на машині тоді не їхала, а лише грілася в ній, а перезбуджена була, оскільки посварилася з хлопцем.

Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася.

Втім, у суд передала довідку, що в ту ніч під дією речовини не була.

Колега її батьків – Володимир Карабань – не покарав дівчину та закрив справу.

Постанова суду, що начебто стосується Насті / Скриншот зі сторінки Євгенії Моторевської

Зазначимо, що у Єдиному реєстрі судових рішень, згідно з правилами конфіденційності, не зазначено прізвища та інших контактних даних особи-правопорушника.

Справу закрили за відсутністю злочину / Скриншот зі сторінки Євгенії Моторевської Справу закрили за відсутністю злочину / Скриншот зі сторінки Євгенії Моторевської

Зверніть увагу! За інформацією голови правління фундації DEJURE Михайла Жернакова, дівчина – студента КНУ імені Шевченка і навчається на юрфаці. Відтак, може поповнити ряди суддів та юристів. Активіст Сергій Стерненко додає: Настя не лише донька судді, а й працівника ДБР, який розслідує справи Майдану.

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