Що важливо: саме цьому суді працює її мати Крістіна Константінова та вітчим Віктор Кицюк. Про це повідомила журналістка "Слідства. Інфо" Євгенія Моторевська.
Детально Донька одіозної судді підтримала Басту, назвала українців "бидлом", а Крим – "прос*аним"
Настя і їзда напідпитку
- У 2020 році патрульна поліція, за словами журналістки, впіймала дівчину вночі в центрі Києва з явними ознаками алкогольного сп’яніння і склала відповідний протокол.
- Справа потрапила в той самий суд, де працює її мама – Крістіна Константінова та вітчим Віктор Кицюк.
- Настя навіть не приходила до суду, а лише надавала письмові пояснення.
- Вона вказала, що на машині тоді не їхала, а лише грілася в ній, а перезбуджена була, оскільки посварилася з хлопцем.
- Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася.
- Втім, у суд передала довідку, що в ту ніч під дією речовини не була.
- Колега її батьків – Володимир Карабань – не покарав дівчину та закрив справу.
Постанова суду, що начебто стосується Насті / Скриншот зі сторінки Євгенії Моторевської
Зазначимо, що у Єдиному реєстрі судових рішень, згідно з правилами конфіденційності, не зазначено прізвища та інших контактних даних особи-правопорушника.
Справу закрили за відсутністю злочину / Скриншот зі сторінки Євгенії Моторевської
Як Настя висловилася про Крим, Басту і українців: дивіться відео
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Скандал через Настю і Басту: головне
- Дівчина опублікувала у своїх соцмережах сторіз з обуреннями.
- Вона розповідає: Баста – її улюблений російський виконавець, на якого накинулися.
- Щодо його поїздок у Крим, Настя вважає, що це нічого не означає.
- У своєму спічі дівчина назвала Крим "прос*аним", а українців – бидлом.
- У соцмережах розповіли: мати дівчини – суддя Печерського райсуду Крістіна Константінова.
- Саме вона нещодавно займалася справами активістів із протесту під Офісом Президента Сергія Філімонова і Романа Ратушного.
- У минулому ж суддя дозволяла обшуки в Автомайдану.