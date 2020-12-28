Ужасная авария с участием пассажирского автобуса произошла ночью 27 декабря в поселке Немале в Камеруне. Сначала сообщили о 37 погибших, теперь пишут аж о 60.

"Настоящая человеческая бойня", – так охарактеризовали журналисты Camer.be и Cameroun24 то, что произошло в Камеруне 27 декабря. У поселка Немале пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли десятки людей.

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По предварительной информации, из-за ошибочного маневра водителя автобуса транспорт врезался в грузовик и упал в канаву.

Ранее СМИ сообщили о 37 погибших, однако до конца суток количество умерших возросло – теперь речь идет о 60. Все они ехали в 70-местном автобусе по дороге Фумбан – Яунде (на самом деле людей в нем могло быть значительно больше).

Люди ехали в основном к родным на празднование Нового года, другие возвращались с празднования Рождества. Местные власти говорят, что число погибших еще не окончательное.

Жуткие фото АР и из соцсетей с места аварии в Камеруне: