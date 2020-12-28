Жахлива аварія за участю пасажирського автобуса сталася в ніч на 27 грудня у селищі Немале в Камеруні. Спершу повідомили про 37 загиблих, тепер пишуть аж про 60.

"Справжня людська бійня", – так охарактеризували журналісти Camer.be та Cameroun24 те, що відбулося в Камеруні 27 грудня. Біля селища Немале пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули десятки людей.

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За попередньою інформацією, через помилковий маневр водія автобуса транспорт врізався у вантажівку і впав у рівчак.

Раніше ЗМІ повідомили про 37 загиблих, однак до кінця доби кількість померлих зросла – тепер мовиться про 60. Усі вони їхали у 70-місному автобусі дорогою Фумбан – Яунде (насправді людей у ньому могло бути значно більше).

Люди їхали здебільшого до рідних на святкування Нового року, інші поверталися зі святкування Різдва. Місцева влада каже, що кількість загиблих ще не остаточна.

Моторошні фото АР та з соцмереж із місця аварії у Камеруні:

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