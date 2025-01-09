Настоящая сауна на улице: в Киеве в районе Центрального вокзала прорвало трубу
В четверг, 9 января, в районе Центрального вокзала в Киеве произошел прорыв теплосети. Из-за аварии на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры временно перекрывали движение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Киевлян просят учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Читайте также В некоторых районах Киева могут слышать технологический шум: что происходит
Из-за аварии в Киеве перекрывали движение транспорта
В КГГА написали, что повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть произошло около 16:40. Отмечается, что был поврежден магистральный трубопровод диаметром 450 миллиметров.
Движение транспорта на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры перекрыт. В этой связи задерживается движение троллейбусов № 12, 14,
– сообщили в администрации.
Также в КГГА отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждение теплосети возле Центрального вокзала. Для ликвидации утечки давление в трубопроводе было уменьшено.
Уже в 18:03 стало известно, что движение транспорта на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры возобновлено.
В Киеве прорвало теплосеть: смотрите видео
По словам очевидцев, после прорыва трубы горячего водоснабжения возле домов и посреди дороги лежат куски асфальта.