Настоящая сауна на улице: в Киеве в районе Центрального вокзала прорвало трубу

В четверг, 9 января, в районе Центрального вокзала в Киеве произошел прорыв теплосети. Из-за аварии на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры временно перекрывали движение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Киевлян просят учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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Из-за аварии в Киеве перекрывали движение транспорта

В КГГА написали, что повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть произошло около 16:40. Отмечается, что был поврежден магистральный трубопровод диаметром 450 миллиметров.

Движение транспорта на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры перекрыт. В этой связи задерживается движение троллейбусов № 12, 14,

– сообщили в администрации.

Также в КГГА отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждение теплосети возле Центрального вокзала. Для ликвидации утечки давление в трубопроводе было уменьшено.

Уже в 18:03 стало известно, что движение транспорта на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры возобновлено.

В Киеве прорвало теплосеть: смотрите видео

По словам очевидцев, после прорыва трубы горячего водоснабжения возле домов и посреди дороги лежат куски асфальта.

Утечка горячей воды у вокзала уже локализована / Фото: соцсети