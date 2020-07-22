Террорист, который утром 21 июля захватил автобус в Луцке, позвонил в полицию и сам об этом сообщил. Он назвал себя "Максимом Плохим" и у правоохранителей не было сомнений, что это псевдоним.

Чтобы установить настоящие данные террориста, полиции понадобилось 10-15 минут. Об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал в эфире "1+1".

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Вчера в 9.25 на 102 позвонил гражданин, сказал, что он М. Плохой и задержал заложников в автобусе. Немедленно началась работа по установлению его реального лица. Сразу было ясно, что это псевдоним. Его личность была установлена ​​за 10-15 мин,

– рассказал Геращенко.

В СМИ эту информацию сразу не обнародовали, чтобы не показывать всех карт. Правоохранители не хотели показывать Плохому, что они знают его настоящее имя. Под псевдонимом была найдена его книга, ее анализировали психологи, заявил заместитель Авакова.

По словам Геращенко, когда разработали психологический портрет, то стало понятно, что Максим Кривош недоволен жизнью, имеет комплекс мании величия, обижен на весь мир и что он много жил в местах лишения свободы за преступления.

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