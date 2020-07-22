Терорист, який вранці 21 липня захопив автобус у Луцьку, телефоном подзвонив у поліцію і сам про це повідомив. Він назвав себе "Максимом Плохим" і у правоохоронців не було сумнівів, що це псевдонім.

Аби встановити справжні дані терориста, поліції знадобилося 10-15 хвилин. Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів в ефірі "1+1".

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Вчора о 9.25 на 102 зателефонував громадян сказав, що він М. Плохой і що затримав заручників в автобусі. Негайно почалася робота по встановленню його реально особи. Відразу було ясно, шо це псевдонім. Його особу було встановлено за 10-15 хв,

– розповів Геращенко.

У ЗМІ цю інформацію одразу не оприлюднювали, щоб образно не показувати усіх карт. Правоохоронці не хотіли показувати Плохому, що вони знають його справжнє ім'я. За псевдонімом була знайдена його книга, її аналізували психологи, заявив заступник Авакова.

За словами Геращенка, коли розробили психологічний портрет, то стало зрозуміло, що Максим Кривош не задоволений життям, має комплекс манії величі, ображений на весь світ та що він багато жив у у місцях позбавлення волі за злочини.

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