Настоящие мечи, никакой имитации: в Николаеве прошел фестиваль средневекового боя (фото, видео)

Настоящие рыцарские доспехи, мечи и топоры и никакой имитации – в Николаеве состоялся фестиваль средневекового боя "Кубок Ольвии-2019".

Участники фестиваля не скрывают – именно желание почувствовать себя настоящим рыцарем привело их в этот спорт.

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Сегодня средневековый бой – настоящий, хоть и не олимпийский, вид спорта. Со своими правилами и номинациям. Запрещены колющие удары, нельзя бить в пах и по открытым суставам. Надо повалить противника на землю.

Что касается меня, то с детства хотел махать мечом. Это, пожалуй, книги, фильмы, игры и тому подобное. Я все детство мечтал: у меня будет меч, у меня будет меч. Оказалось, что есть такая возможность,

– рассказал один из участников фестиваля Максим Бондаренко.

Многие из спортсменов в средневековый бой пришли из других видов спорта. Так, Сергей Романенко раньше занимался кикбоксингом. Пришел в уже в достаточном взрослом возрасте, хочет попробовать свои силы в различных номинациях.



Сергей Романенко

Рыцарские доспехи делают профессиональные кузнецы. Весят они примерно 25 килограммов. Стоимость снаряжения – в среднем до двух тысяч долларов.

В Николаеве состоялся фестиваль средневекового боя: смотрите фото

Среди участников нынешнего фестиваля были и члены национальной сборной Украины по средневековому бою. К слову, ее считают одной из сильнейших в мире.