Справжні мечі, ніякої імітації: в Миколаєві відбувся фестиваль середньовічного бою (фото, відео)

Справжні лицарські обладунки, мечі та сокири і ніякої імітації – у Миколаєві відбувся фестиваль середньовічного бою "Кубок Ольвії-2019".

Учасники фестивалю не приховують – саме бажання відчути себе справжнім лицарем привело їх у цей спорт.

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Сьогодні середньовічний бій – справжній, хоч і не олімпійський, вид спорту. Зі своїми правилами та номінаціями. Заборонені колючі удари, не можна бити в пах та по відкритих суглобах. Треба повалити супротивника на землю.

Щодо мене, то з дитинства хотів махати мечем. Це, мабуть, книги, фільми, ігри тощо. Я все дитинство мріяв: в мене буде меч, в мене буде меч. Виявилось, що є така можливість,

– розповів один з учасників фестивалю Максим Бондаренко.

Багато хто зі спортсменів у середньовічний бій прийшов з інших видів спорту. Так, Сергій Романенко раніше займався кікбоксингом. Прийшов у вже в достатньому віці, хоче спробувати свої сили у різних номінаціях.



Сергій Романенко

Лицарські обладунки виготовляють професійні ковалі. Важать вони приблизно 25 кілограмів. Вартість спорядження – в середньому до двох тисяч доларів.

У Миколаєві відбувся фестиваль середньовічного бою: дивіться фото



Серед учасників цьогорічного фесту були й члени національної збірної України з середньовічного бою. До слова, її вважають однією з найсильніших у світі.