00:45
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Справжні мечі, ніякої імітації: в Миколаєві відбувся фестиваль середньовічного бою (фото, відео)

      91 Читать новость на русском

      Справжні лицарські обладунки, мечі та сокири і ніякої імітації – у Миколаєві відбувся фестиваль середньовічного бою "Кубок Ольвії-2019".

      Учасники фестивалю не приховують – саме бажання відчути себе справжнім лицарем привело їх у цей спорт.

      Читайте також: Фестиваль повітряних зміїв на Миколаївщині: яскраві фото

      Сьогодні середньовічний бій – справжній, хоч і не олімпійський, вид спорту. Зі своїми правилами та номінаціями. Заборонені колючі удари, не можна бити в пах та по відкритих суглобах. Треба повалити супротивника на землю. 

      Щодо мене, то з дитинства хотів махати мечем. Це, мабуть, книги, фільми, ігри тощо. Я все дитинство мріяв: в мене буде меч, в мене буде меч. Виявилось, що є така можливість,
      – розповів один з учасників фестивалю Максим Бондаренко.

      Багато хто зі спортсменів у середньовічний бій прийшов з інших видів спорту. Так, Сергій Романенко раніше займався кікбоксингом. Прийшов у вже в достатньому віці, хоче спробувати свої сили у різних номінаціях.

      Сергій Романенко
      Сергій Романенко

      Лицарські обладунки виготовляють професійні ковалі. Важать вони приблизно 25 кілограмів. Вартість спорядження – в середньому до двох тисяч доларів.

      У Миколаєві відбувся фестиваль середньовічного бою: дивіться фото


      Серед учасників цьогорічного фесту були й члени національної збірної України з середньовічного бою. До слова, її вважають однією з найсильніших у світі.

      blog_ava
      Зеленський другі вихідні поспіль розважається: президент відвідав концерт Монатіка
      2 червня
      18079
      Теги: Новини України Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 2 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук