Настоящий ад, – Асеев о пытках палача Куликовского в тюрьме "Изоляция"

СБУ задержала бывшего боевика Дениса Куликовского. Он возглавлял тюрьму оккупантов "Изоляция". Бывший узник Станислав Асеев рассказал, что пытки Куликовского были мучительным адом.

Об этом журналист рассказал в эфире одного из украинских каналов. Асеев подчеркнул, что пленные терпели избиение и насилие.

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Пленных пытали электрическим током

Почти всегда к этим издевательствам прилагал руку Куликовский.

Те 8 месяцев, которые я застал в его присутствии, были настоящим адом. Пленных пытали электрическим током – это обыденность, там каждый день это происходило. Круглосуточно пытают электрическим током и, прежде всего, накручивают электрические провода на гениталии,

– рассказал Асеев.

До февраля 2018 года этими пытками занимался именно Куликовский. Боевик часто был пьян, открывал камеры, избивал и приказывал насиловать людей.

Куликовский пользовался своим положением

Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин и водить их на второй этаж "Изоляции",

– рассказал Асеев.

В 2017 году в "Изоляции" практиковали пытки новых узников, их крики глушили громкими советскими песнями – которые пели другие пленные.

Пленных заставляли петь советские песни

"Первых несколько камер он заставлял петь советские песни, в частности, "Вставай страна огромная" – чтобы следующие камеры, как он сам это объяснял, не слышали криков тех, кого пытают. Как только начинали петь песни, сразу все понимали – привезли нового человека и его начали пытать", – объяснил Асеев.

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У Куликовского руки по локоть – в крови

По мнению бывшего пленника, задержание Куликовского очень важное, ведь он занимал достаточно высокую должность в иерархии боевиков.

Он – человек, у которого руки по локти в крови и который обладает огромным массивом информации, понимал, что его рано или поздно убьют свои же. Поэтому он при первой же возможности выехал в Россию, а потом, когда появилась возможность, рискнул попасть на подконтрольную территорию Украины,

– сказал Асеев.

Журналист не берется прогнозировать, что будет с судьбой Куликовского в Украине, вероятно, ему предстоит долгий тюремный срок. От обмена с Россией боевик может отказаться сам, там его ждет смерть.

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