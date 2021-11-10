Настоящий ад, – Асеев о пытках палача Куликовского в тюрьме "Изоляция"
Источник:24 канал
СБУ задержала бывшего боевика Дениса Куликовского. Он возглавлял тюрьму оккупантов "Изоляция". Бывший узник Станислав Асеев рассказал, что пытки Куликовского были мучительным адом.
Об этом журналист рассказал в эфире одного из украинских каналов. Асеев подчеркнул, что пленные терпели избиение и насилие.
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Пленных пытали электрическим током
Почти всегда к этим издевательствам прилагал руку Куликовский.
Те 8 месяцев, которые я застал в его присутствии, были настоящим адом. Пленных пытали электрическим током – это обыденность, там каждый день это происходило. Круглосуточно пытают электрическим током и, прежде всего, накручивают электрические провода на гениталии,
– рассказал Асеев.
До февраля 2018 года этими пытками занимался именно Куликовский. Боевик часто был пьян, открывал камеры, избивал и приказывал насиловать людей.
Куликовский пользовался своим положением
Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин и водить их на второй этаж "Изоляции",
– рассказал Асеев.
В 2017 году в "Изоляции" практиковали пытки новых узников, их крики глушили громкими советскими песнями – которые пели другие пленные.
Пленных заставляли петь советские песни
"Первых несколько камер он заставлял петь советские песни, в частности, "Вставай страна огромная" – чтобы следующие камеры, как он сам это объяснял, не слышали криков тех, кого пытают. Как только начинали петь песни, сразу все понимали – привезли нового человека и его начали пытать", – объяснил Асеев.
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У Куликовского руки по локоть – в крови
По мнению бывшего пленника, задержание Куликовского очень важное, ведь он занимал достаточно высокую должность в иерархии боевиков.
Он – человек, у которого руки по локти в крови и который обладает огромным массивом информации, понимал, что его рано или поздно убьют свои же. Поэтому он при первой же возможности выехал в Россию, а потом, когда появилась возможность, рискнул попасть на подконтрольную территорию Украины,
– сказал Асеев.
Журналист не берется прогнозировать, что будет с судьбой Куликовского в Украине, вероятно, ему предстоит долгий тюремный срок. От обмена с Россией боевик может отказаться сам, там его ждет смерть.
Что известно о задержании Дениса Куликовского
- Украинские спецслужбы задержали боевика Дениса Куликовского – "Палыча" в Киеве.
- Он руководил тюрьмой "Изоляция".
- Куликовскому 36 лет, он уроженец Донбасса.
- По предварительной информации, в 2019 году Куликовский сбежал с оккупированных территорий в Россию.
- Против боевика возбудили уголовные производства за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; торговлю людьми; создание террористической группы или организации; нарушение законов и обычаев войны.