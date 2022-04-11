Как сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, коммунальщики области, несмотря на опасность, проявляют настоящий героизм и работают под обстрелами.

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Героический электромонтер

В Северодонецке остался лишь один электромонтер, а также диспетчер. Они принимают заявки от граждан и пытаются хоть как-то починить поврежденную инфраструктуру.

В частности, из-за обстрела россиян треть города осталась без света. Они сумели починить линию электроснабжения, поэтому горожане могут снова пользоваться электроэнергией.