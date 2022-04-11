Як повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, комунальники області попри небезпеку проявляють справжній героїзм та працюють під обстрілами.

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Героїчний електромонтер

У Сєвєродонцьку залишився лише один електромонтер, а також диспетчер. Вони приймають заявки від громадян та намагаються хоч якось полагодити пошкоджену інфраструктуру.

Зокрема, через обстріл росіян третина міста залишилася без світла. Вони зуміли полагодити лінію електропостачання, тому містяни можуть знову користуватися електроенергією.

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