Загалом російські загарбники окупували багато населених пунктів регіону. Але місто Запоріжжя та Запорізький район повністю контролює Україна.
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Які райони Запоріжжя окупували російські війська
Старух розповів, що населені пункти на лінії від Василівки до Пологів окупаційні війська зайняли ще в перші два тижні.
Зараз ця частина утримується і наші навіть декілька населених пунктів відвоювали,
– додав голова ОВА.
Повністю окуповані:
- Мелітопольський район,
- Бердянський район,
- Василівський район.
Також ворог окупував значну частину Пологівського району.
Запорізький район із Запоріжжям повністю підконтрольні нам. Територіально окуповано багато, але за населенням більша частина – це Запорізький район,
– зауважив Старух.
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