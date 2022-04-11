Загалом російські загарбники окупували багато населених пунктів регіону. Але місто Запоріжжя та Запорізький район повністю контролює Україна.

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Які райони Запоріжжя окупували російські війська

Старух розповів, що населені пункти на лінії від Василівки до Пологів окупаційні війська зайняли ще в перші два тижні.

Зараз ця частина утримується і наші навіть декілька населених пунктів відвоювали,

– додав голова ОВА.

Повністю окуповані:

Мелітопольський район,

Бердянський район,

Василівський район.

Також ворог окупував значну частину Пологівського району.

Запорізький район із Запоріжжям повністю підконтрольні нам. Територіально окуповано багато, але за населенням більша частина – це Запорізький район,

– зауважив Старух.

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