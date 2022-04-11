В общей сложности российские захватчики оккупировали многие населенные пункты региона. Но город Запорожье и Запорожский район полностью контролируют Украина.
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Какие районы Запорожья оккупировали российские войска
Старух рассказал, что населенные пункты на линии от Васильевки до Полог оккупационные войска заняли еще в первые две недели.
Сейчас эта часть удерживается и наши даже несколько населенных пунктов отвоевали,
– добавил глава ОВА.
Полностью оккупированы:
- Мелитопольский район,
- Бердянский район,
- Васильевский район.
Также враг оккупировал значительную часть Пологовского района.
Запорожский район с Запорожьем полностью подконтрольны нам. Территориально оккупировано много, но за населением большая часть – это Запорожский район,
– заметил Старух.
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