В общей сложности российские захватчики оккупировали многие населенные пункты региона. Но город Запорожье и Запорожский район полностью контролируют Украина.

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Какие районы Запорожья оккупировали российские войска

Старух рассказал, что населенные пункты на линии от Васильевки до Полог оккупационные войска заняли еще в первые две недели.

Сейчас эта часть удерживается и наши даже несколько населенных пунктов отвоевали,

– добавил глава ОВА.

Полностью оккупированы:

Мелитопольский район,

Бердянский район,

Васильевский район.

Также враг оккупировал значительную часть Пологовского района.

Запорожский район с Запорожьем полностью подконтрольны нам. Территориально оккупировано много, но за населением большая часть – это Запорожский район,

– заметил Старух.

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