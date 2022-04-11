Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент, который находится в Запорожье.

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По его словам, российские военные понимают, что их может ждать дальше.

Оккупанты боятся, что Мелитополь скоро придется отдать. В деревнях вокруг они окапываются. Поступает информация, по крайней мере в 4 селах,

– рассказал журналист.

В каком положении местное население

Как отметил корреспондент, Сейчас в Мелитополе местным жителям тяжело. Они прячутся от российских солдат.

"Если посмотреть по местным пабликам, у населения сейчас такие проблемы: собственная безопасность, потому что оккупанты везде ходят и творят произвол, где взять продовольствие, как получить свои заработанные деньги, а также лекарства для больных. То есть создана такая гуманитарная катастрофа", – добавил корреспондент.

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