Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Запоріжжі.

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За його словами, російській військові розуміють, що їх може чекати далі.

Окупанти дуже бояться, що Мелітополь скоро доведеться віддати. У селах довкола вони окопуються. Надходить інформація, принаймні в 4 селах,

– розповів журналіст.

У якому становищі місцеве населення

Як зазначив кореспондент, зараз у Мелітополі місцевим жителям важко. Вони ховаються від російських солдатів.

"Якщо подивитися по місцевих пабліках, у населення зараз такі проблеми: власна безпека, бо окупанти всюди ходять і чинять свавілля, де взяти продовольство, як отримати свої зароблені гроші, а також ліки для хворих. Тобто створена така гуманітарна катастрофа", – додав кореспондент.

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