18:16
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Настоятель одного из храмов Ровненщины торговал оружием: фото

      - Читати новину українською

      Настоятель одного из храмов на Ровненщине торговал оружием, которое ранее незаконно вывезли из района проведения операции Объединенных сил. В течение 3 лет он неоднократно выезжал на Донбасс с проповеднической миссией.

      Уже оттуда священник возвращался с нелегальными "трофеями". На подконтрольной Украине территории он пытался наладить механизм сбыта оружия. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

      Смотрите также: Мошенники со "связями с Зеленским" продавали должности глав ОГА в Украине: фото

      Привезенные с войны трофеи" церковный деятель продавал знакомым. Чтобы не попасть в руки полиции, он оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.


      Настоятель церкви на Ровненщине торговал оружием из АТО/ фото прессцентр СБУ

      Однако правоохранителям все же удалось задокументировать несколько фактов продажи: злоумышленник собирался получить за противотанковый гранатомет, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила 40 тысяч гривен.

      зброя ООС війна священник торгівля зброєю СБУ
      Священник ранее был судим по этой же статье / фото СБУ

      СБУ задержала священника, операцию провели совместно с полицией Ровненской области. Настоятелю уже объявили о подозрении по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

      Интересно, что этот священник уже ранее был осужден за торговлю оружием.

      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Религия Ровно Война на Донбассе Оружие СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:10 Уволят ли генпрокурора Рябошапку: политологи назвали варианты развития событий
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 18:00 Министром иностранных дел может стать Дмитрий Кулеба: что о нем известно
      28 февраля , 14:30 Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу
      28 февраля , 15:57 В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук