Настоятель одного из храмов Ровненщины торговал оружием: фото

Настоятель одного из храмов на Ровненщине торговал оружием, которое ранее незаконно вывезли из района проведения операции Объединенных сил. В течение 3 лет он неоднократно выезжал на Донбасс с проповеднической миссией.

Уже оттуда священник возвращался с нелегальными "трофеями". На подконтрольной Украине территории он пытался наладить механизм сбыта оружия. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Привезенные с войны трофеи" церковный деятель продавал знакомым. Чтобы не попасть в руки полиции, он оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.



Настоятель церкви на Ровненщине торговал оружием из АТО/ фото прессцентр СБУ

Однако правоохранителям все же удалось задокументировать несколько фактов продажи: злоумышленник собирался получить за противотанковый гранатомет, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила 40 тысяч гривен.



Священник ранее был судим по этой же статье / фото СБУ

СБУ задержала священника, операцию провели совместно с полицией Ровненской области. Настоятелю уже объявили о подозрении по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Интересно, что этот священник уже ранее был осужден за торговлю оружием.