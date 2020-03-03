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      Настоятель одного з храмів Рівненщини торгував зброєю: фото

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      Зброю священник привозив із зони ООС / пресцентр СБУ

      Настоятель одного з храмів на Рівненщині торгував зброєю, яку раніше незаконно вивезли із району проведення операції Об’єднаних сил. Протягом 3 років він неодноразово виїжджав на Донбас із проповідницькою місією.

      Вже звідти священник повертався із нелегальними "трофеями". На підконтрольній Україні території він намагався налагодити механізм збуту зброї. Про це інформує пресцентр СБУ.

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      Привезені з війни "трофеї" церковний діяч продавав знайомим. Щоб не потрапити у руки поліції, він залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного.


      Настоятель церкви на Рівненщині торгував зброєю з АТО/ фото пресцентр СБУ

      Проте правоохоронцям все ж вдалося задокументувати декілька фактів продажу: зловмисник збирався отримати за протитанковий гранатомет, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу 40 тисяч гривень.

      зброя ООС війна священник торгівля зброєю СБУ
      Священник вже раніше був судимий за цією ж статтею/ фото СБУ

      СБУ затримала священника, операцію провели спільно із поліцією Рівненської області. Настоятелю вже оголосили про підозру за статтею незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

      Цікаво, що цей священник вже раніше був засуджений за торгівлю зброєю.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Операція Об'єднаних сил Релігія Рівне Війна на Донбасі Зброя СБУ Новини України
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