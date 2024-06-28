Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что россияне боятся находиться на аннексированном полуострове.

Читайте также Россия сама убивает гражданских, это шокирует, – Подоляк о взрывах в Крыму

Настроение кардинально отличается от того, что было в 2014 году

В местных пабликах появились видео с опросами людей, вероятно, туристов. Половина россиян говорят, что после последних событий решили сменить дислокацию. Они уже раздумывают, прилетает ли, например, ATACMS не на западный берег полуострова, а на восточный.

Всюду прилетает, поэтому желательно собирать манатки, возвращаться на "болота" и навсегда забыть дорогу в украинский Крым,

– сказал Тизенгаузен.

В общем настроение у россиян не очень хорошее. В России все до кучи, кроме прилетов в Крым, еще и произошло несколько терактов в Дагестане. Поэтому фактически Владимир Путин не контролирует ситуацию.

Раньше когда Россия только аннексировала Крым, то была масштабная пиар-акция, снимали фильмы о строительстве Керченского моста, вспомнил политтехнолог. Россияне начали покупать жилье, строить, но прошло время и как оказалось, мерзкий геостратег промахнулся.

Сама Россия так построена, что неважно этот Путин, или следующий – народ живет в нищете, озлоблен, настроен пропагандой против Запада, все винты закручены, свобода слова уничтожена. Чтобы поддерживать этот режим, нужно постоянно воевать и показывать внешнего врага,

– отметил Тизенгаузен.

По его мнению, чтобы Россия не воевала, она должна уменьшиться и избавиться от ядерного оружия.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что Россия должна сама защищать гражданское население на оккупированных территориях.