Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що росіяни бояться перебувати на анексованому півострові.

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Настрій кардинально відрізняється від того, що був у 2014 році

У місцевих пабліках з'явилися відео з опитуваннями людей, ймовірно, туристів. Половина росіян кажуть, що після останніх подій вирішили змінити дислокацію. Вони вже роздумують, чи прилітає, наприклад, ATACMS не на західний берег півострова, а на східний.

Всюди прилітає, тому бажано збирати манатки, повертатися на "болота" й назавжди забути дорогу в український Крим,

– мовив Тизенгаузен.

Загалом настрій у росіян не дуже хороший. У Росії все до кучі, окрім прильотів у Криму, ще й сталося декілька терактів у Дагестані. Тож фактично Владімір Путін не контролює ситуацію.

Раніше коли Росія тільки анексувала Крим, то була масштабна піар-акція, знімали фільми про будівництво Керченського мосту, пригадав політтехнолог. Росіяни почали купувати житло, будувати, але пройшов час і як виявилося, мерзенний геостратег промахнувся.

Сама Росія так побудована, що неважливо цей Путін, чи наступний – народ живе у злиднях, озлоблений, налаштований пропагандою проти Заходу, всі гвинти закручені, свобода слова знищена. Аби підтримувати цей режим, потрібно постійно воювати й показувати зовнішнього ворога,

– зазначив Тизенгаузен.

На його думку, аби Росія не воювала, вона повинна зменшитися і позбавитися ядерної зброї.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що Росія повинна сама захищати цивільне населення на окупованих територіях.