Наступать на Херсонщине очень тяжело, – киборг Костенко рассказал, что происходит на Юге

В Херсонской области продолжаются мощные артиллерийские бои, особо ситуация не изменилась. Относительно продвижения ВСУ в сторону Херсона Роман Костенко добавил, что не понимает, зачем распространять информацию о грандиозных успехах наших защитников.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат и киборг Донецкого аэропорта Роман Костенко. Он также отметил, что враг массированно использует артиллерию, поэтому наступать и выгонять российских оккупантов очень тяжело.

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Вот я рассказал об этих массированных артиллерийских ударах российских оккупантов и те, кто служил, или являются военными, понимают – идти в наступление, не подавив артиллерию, почти невозможно,

– говорит Роман Костенко.

"Наша основная задача сейчас – выбить вражескую технику, занять их позиции и уже после этого контратаковать. Под таким плотным артиллерийским дождем, как они нас поливают, наша задача – держать оборону и это очень сложно", – объясняет народный депутат.

Победа еще не близко, и ее приближать нужно каждому украинцу, нам нужно держаться, говорит военный. Он также добавляет, что наши защитники верят в победу и предпринимают сверхчеловеческие усилия, чтобы ускорить ее.

Местные власти просят жителей Херсона и области выезжать. Об этом также попросила и Ирина Верещук, она добавила, что можно воспользоваться любым маршрутом выезда, даже через Крым.

Бои в Херсонской области идут в серой зоне за занятие выгодных позиций. Местами такие бои – локальные. В обороне находятся как ВСУ, так и оккупанты, также добавляет Роман Костенко.

Определенные продвижения ВСУ тоже являются локальными и на общий театр боевых действий не влияют, говорит военный.

ОК "Юг" просит не форсировать события и дождаться официальной информации

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что враг артиллерией и ракетами обстреливает территории, которые только что освободили ВСУ или те, что не были под оккупацией. Так захватчики пытаются психологически давить на украинцев.

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Именно поэтому сейчас не объявляют, какие населенные пункты уже удалось освободить нашим военным. В то же время она подчеркнула, что ВСУ продвигаются, и люди на освобожденных территориях искренне благодарны нашим военным.

Наталья Гуменюк также добавила, что пока идет военная операция, она призывает абсолютно всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, поскольку только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют.

Больше об актуальном положении дел на южном направлении в разговоре с Романом Костенко: смотрите видео