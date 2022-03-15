В Министерстве обороны сообщили, что идет наступательная операция против Украины, однако противника остановили.

На тему Оккупанты понесли значительные потери при попытке взять штурмом Харьков из Пятихаток

Не достигнув цели в установленные сроки, российские оккупанты несут потери в живой силе и технике.

В Минобороны добавили, что ВСУ выполняют поставленные задачи по отбиванию вооруженной агрессии против Украины. В частности, части резерва нашей армии на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.

Добавим, что российские оккупанты не прекращают наступление на Харьков, но получают достойный отпор. Наши военные не дают врагу продвинуться в город ни на метр. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.