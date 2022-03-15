У Міністерстві оборони повідомили, що триває наступальна операція проти України, проте противника зупинили.

До теми Окупанти зазнали значних втрат при спробі взяти штурмом Харків з П'ятихаток

Не досягнувши мети у встановлені терміни, російські окупанти несуть втрати у живій силі та техніці.

У Міноборони додали, що ЗСУ виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Зокрема, частини резерву нашої армії на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

Додамо, що російські окупанти не припиняють наступ на Харків, але отримують гідну відсіч. Наші військові не дають ворогові просунутися до міста ні на метр. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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