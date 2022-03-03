Об этом 3 марта сообщили в телеграмм-канале СБУ. Там подчеркнули, что русские солдаты и офицеры все чаще отказываются продолжать наступление.

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Захватчики сдаются в плен. В Николаеве, например, украинские защитники обезвредили российский десант, пытавшийся там высадиться. Часть оккупантов сразу сдались. Вражескому десантнику дали возможность пообщаться с матерью. Он объяснил ей, где воевал и призвал выходить на протесты с требованиями забрать российские войска из Украины. Впоследствии недалеко от Николаева добровольно сдались в плен еще 6 российских танкистов.

Ранее в Минобороны объяснили, что нужно делать россиянам, желающим сдаться в плен:

отбросить оружие в сторону и стать прямо;

поднять вверх руки или белый флаг;

громко кричать "Сдаюсь!" или кодовое слово "Миллион!".